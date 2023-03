8M. Fallan los ministerios de las mujeres ante la violencia machista

Apenas tenemos 2 meses del año 2023 y ya se registraron más de 50 casos de femicidio en nuestro país y el año pasado hubo 301 víctimas de violencia machista, lo que equivale a una mujer muerta cada 29 horas. Cifras que ponen en evidencia la inoperancia de los ministerios creados para «defender a las mujeres».

No bastan Encuentros, Simposios, Programas, Charlas, Encuestas, etc.. Levántense de sus sillas, salgan de sus despachos, tomen sus abultados presupuestos y háganle frente a los policías que no quieren tomar denuncias, que demoran las búsquedas, que encajonan denuncias. Acompañen en todo momento a las víctimas con verdadera presencia, no con programas a los que ni víctimas ni victimarios tienen acceso.

Tienen recursos humanos y presupuesto para que trabajen la problemática en cercanía local y llegar a todas las mujeres, porque las que necesitan ayuda no concurren a los Encuentros programados por los ministerios, ni se sacan fotos al lado de las ministras. Lo que necesitan es ayuda inmediata y eso se hace con presencia en territorio. Allí, donde la mujer está sola, desprotegida, con un botó de pánico inservible porque el agresor violó una inservible perimetral.

Actúen, porque nos están matando. Se lo deben a todas las mujeres asesinadas por violencia de género desde que asumieron sus ministerios.

marta portilla/diario La Calle