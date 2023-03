Destituyeron al juez Luis Carzoglio

El jury de enjuiciamiento sobre el magistrado determinó su apartamiento como Juez de Garantías del departamento judicial Avellaneda-Lanús. «Vamos a recurrir la sentencia a la Suprema Corte de Justicia bonaerense», adelantó Carzoglio.

El jury de enjuiciamiento contra el Dr. Luis Silvio Carzoglio, titular del Juzgado de Garantías N° 9 de Lomas de Zamora, determinó hoy su destitución e inhabilitación para ejercer cargos judiciales, luego de que se lo acusara de «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público».

Por unamidad y con la ausencia de dos legisladores del Frente de Todos, Maite Alvado y Débora Galvan, el tribunal falló en contra de Carzoglio, quien adelantó que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para apelar la sentencia.

Carzoglio estaba fuera de sus funciones desde 2018, cuando denunció aprietes de la AFI

En el año 2018, Carzoglio denunció que dos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Rubén Di Pascuale y Juan Sebastián Destéfano, se presentaron en su despacho con una resolución escrita para que se proceda a la detención de Hugo y Pablo Moyano, por acusaciones referidas a la barra brava del club Independiente, pero ante la negativa del entonces Juez de Garantías se procedió a su suspensión y luego al enjuiciamiento.

El magistrado destituido sostuvo en declaraciones al programa radial La Mañana, con Victor Hugo Morales y Lourdes Suazo, que el proceso de enjuiciamiento se dio «debido a maniobras del procurador bonaerense, Hugo Conte Grand» y agregó: «nos extraña que haya sido un voto unánime, nos deja preocupación la ausencia de los legisladores el FDT que nunca vinieron a las audiencias ni a votar».

Por su parte, el abogado defensor de Carzoglio, Dr. Diego Raidan, manifestó en exclusiva a La Calle que no esperaban este fallo y que «es imposible que 5 conjueces hayan votado por la destitución de un juez provo, no corrupto y que trabaja». Asimismo, el letrado se lamentó que «ni siquiera tuvimos la posibilidad de que gente del Frente de Todos haya estado presente en el jury de enjuiciamiento» y adelantó que se harán las presentaciones correspondientes para apelar la medida.

El Dr. Diego Raidan junto a su defendido, Luis Silvio Carzoglio

El tribunal fue presidido por la jueza Hilda Kogan y el jurado además estuvo integrado por los legisladores provinciales de Juntos Ismael Passaglia y Erica Revilla; de Espacio Abierto, Walter Carusso, y los abogados Pablo Esteban Perrino, Graciela Beatriz Amione y Jorge Pablo Martínez, de La Plata; Juan Emilio Spinelli, de Necochea, y Pedro Jorge Arbini Trujillo, de San Isidro.

«Carzoglio es distinto, con Carzoglio no van a poder, vamos a apelar, porque el Dr. Raidan echó por tierra cada una de las acusaciones de Conte Grand», enfatizó el ahora Juez de Garantías destituido. «La gente está conmigo, la gente me quiere, producto de mucho años de caminar Avellaneda, esto es lo que me impulsa junto con la carta del Papa Francisco que me alentó a seguir adelante», afirmó el Dr. Carzoglio luego de conocer el fallo.