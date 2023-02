El hospital Presidente Perón de Avellaneda cumple 72 años y se erige como el centro de salud más importante de la región

Fue inaugurado el 24 de febrero de 1951 y tal como lo soñaron Ramón Carrillo, Eva Perón, Enrique y Ricardo Finochietto, el Policlínico «Presidente Perón»/Hospital Ricardo Finochietto/Hospital Interzonal de Agudos Presidente Perón», es uno de los centros de salud pública más prestigiosos de la provincia de Buenos Aires. El empeño y compromiso de la comunidad hospitalaria se impuso la difícil tarea de no dejarlo morir a pesar de las dificultades económicas y los devaneos políticos.

El primer hospital público creado durante la presidencia de Perón con el invalorable aporte del padre del sanitarismo en la Argentina, Ramón Carrillo, cumple 72 años y está renaciendo como centro de alta complejidad gracias al esfuerzo de quienes llenaron de prestigio el corazón del hospital, como Jorge Trainini, Alejandro Oleiro y sus directores asociados Martín Cersósimo, Marcelo Marcote y Martín Gorenstein y el actual director ejecutivo Fabián Crespo.



Ellos sostienen con mucho esfuerzo no solo el conglomerado humano profesional, sino las obras que se están llevando adelante en materia edilicia que después de algunos años de desidia y abandono, vuelven a ponerse en marcha con una inversión del gobierno bonaerense de $100 millones, para que cuente con dos nuevas salas de internación de cuidados progresivos, cada una con estación central de enfermería.

Los trabajos avanzan, pero todavía no alcanzan para poner de pie el majestuoso edificio primario que fue decayendo a través de los años, porque este hospital fue sistemáticamente diezmado, saqueado y tratado de que desapareciera.

El artista plástico Ponciano Cárdenas dejó un invalorable legado con su obra «Curadores» de veinticinco metros cuadrados instalada en la cúpula del Hall Central, además de pinturas que se exhiben en todos los pisos del hospital.

Guardería, hostal, colegios primario y secundario

La guardería tiene estatus de jardín maternal porque contiene la estructura educativa, fue donada por la FIFA a través de una gestión de Julio Grondona, quien en agradecimiento por haber sido atendida su madre y su familia en este hospital, consiguió que la entidad donara los recursos para construir el edificio.

El hostal aloja a familias que vienen del interior y acompañan a familiares que requieren más tiempo de internación. Posee todas las comodidades, una cocina común, etc. y allí funciona una huerta donde, a través del INTA, se brinda orientación a la comunidad.

También funciona un colegio primario y otro secundario con orientación en salud, hay tecnicaturas en cardiología, radiología, laboratorio, etc. y se brindan cursos de RCP en forma permanente.

Formadores de profesionales

El HIGA Presidente Perón es una de las «escuelas» más relevantes del país, formando residentes en distintas especialidades no solo de Argentina, sino también de países hermanos como Ecuador, Venezuela, etc., conocedores de la excelencia de la formación académica en salud pública, aunque se consigan mejores sueldos en el sector privado, porque lo que se aprende en los hospitales públicos no se aprende en ningún libro o clínica privada.



Escuela de Enfermería

La Escuela de Enfermería del HIGA “Eva Perón” es parte del sistema educativo del Hospital desde su fundación, con diferentes dependencias y aportes, ha formado a la mayoría del personal de Enfermería que hoy se desempeña en el mismo. Desde el año 2018 funciona como sede de las Tecnicaturas Superiores en Enfermería dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Funciona dentro de las instalaciones del Hospital en el segundo piso especial del Hospital.



Museo Evita

Fundado el 26 de Julio de 2003 y abierto en 2006 funciona dentro del hospital y es un Espacio de recordación de la obra social de Eva Perón. En la galería de fotos pueden apreciarse distintas áreas del hospital y las alas originales que ocupó Evita donde fue tomada la histórica foto en momentos de emitir su voto el 11 de noviembre de 1951.

El director del Museo es el Licenciado Rubén Preissler quien tiene la responsabilidad del mantenimiento de las salas donde estuvo internada Evita en 1951. Comparte un sólido vínculo dentro de la Agrupación Trabajadores Peronistas de la Salud, entidad desde la cual promovieron y sostienen el «Espacio Ecuménico de Meditación, Encuentro para el recuerdo de Eva Perón y Museo Evita».



El museo atesora una colección de objetos con etiquetas que reviven la presencia de Evita a través de un clima especial. No hay carteles, solo los objetos que ella usó, como si estuviera presente.

Se organizan visitas guiadas y eventos referidos a la historia de Evita y los símbolos de la tradición del Hospital Público. Todos los 11 de Noviembre recuerdan el voto femenino con actos frente al monumento de Eva Perón en los jardines del hospital.

El quirófano donde fue operada Eva Perón está casi igual y los objetos recuperados en Democracia como el busto de Perón, los muebles de estilo, las obras de arte, ajuares, sábanas, pijamas y camisones, como el que usó Evita en su internación.

El rol de los internos

Los años de abandono, la desidia de los propios internos y la falta de seguridad dentro del hospital fueron caldo de cultivo para acelerar el deterioro que hoy cuesta tanto reparar. Ver aparatos arrancados (TV, ventiladores, alarmas) destruidos y robados, duele en el alma y en este punto las autoridades del área de Salud de la provincia, deberán poner mayor énfasis. Reposición de sillas de ruedas, arreglo y mantenimiento de ventanas, persianas y todo lo que existe y está deteriorado, también son prioridades.

Los usuarios debemos valorar y cuidar estas sagradas instalaciones porque en ello va la vida de generaciones futuras.

Marta Portilla/diario La Calle

Agradecimiento

A través de estas líneas quiero agradecer profundamente al Dr. Martín Cersósimo, quien hace unos días tuvo mi vida en sus manos en el quirófano y a todo su equipo.

Mi agradecimiento a todos los residentes de cirugía y a sus jefes. También al Licenciado Rubén Preissler, y a Andrea Chaparro de Terapia Intermedia y a todos los que me acompañaron y me cuidaron en mis días de internación, demostrando excelencia profesional y valor humano. Estar internada en un hospital público hace ver con claridad quiénes son los héroes que cotidianamente hacen que el Presidente Perón sea un «hospital de cuerpos y almas”.