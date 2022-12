Fuerte respaldo de legisladores de la provincia de Buenos Aires a Cristina Fernández de Kirchner

Los senadores y diputados del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires expresaron su respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una conferencia de prensa realizada en la Legislatura bonaerense.

Tras conocerse sentencia del Tribunal Oral Federal 2, la presidenta del bloque de senadores, Teresa García, calificó a la condena de «absurda e inconsistente» y sostuvo que fue dirigida a «la única persona que se ha dedicado a confrontar con el poder». «No es una cuestión jurídica y casi que no es una cuestión política. Es una cuestión de intereses económicos como lo han sido todas las interrupciones de los gobiernos democráticos», afirmó.

En esa línea, sostuvo que «cada vez que los dirigentes expresan la voluntad popular, aparecen los poderes económicos en confrontación. Han ido puliendo las formas pero siguen siendo perversos en el fondo».

Por su parte, el presidente del bloque de diputados, César Valicenti, consideró: «Todos tenemos que elegir en qué democracia queremos vivir y tenemos que rediscutir ese sistema institucional democrático que hoy está en riesgo, hoy está en peligro”.

“Quien expresa con mayor claridad la voluntad de transformación de los privilegios en Argentina tiene nombre y apellido se llama Cristina Fernández de Kirchner y el poder se la agarró con ella porque representa los intereses populares de la transformación», añadió.

«Nosotros somos la estructura política y la militancia que le responde, que la consideramos nuestra conducción. Pero los ataques van hacia ella porque nos quieren eliminar a todos nosotros como factor de transformación. Nos quieren disciplinar. Nos quieren callados y en silencio”, advirtió Valicenti.

A su turno, el titular de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, expresó: «Así como muchos compañeros y compañeras en la hermosa historia del peronismo en su momento dijeron ‘Nada sin Perón’, hoy somos muchos jóvenes, muchos chicos y muchas chicas que decimos ‘Nada sin Cristina’. Esa Argentina que la mafia quiere construir, que es una Argentina sin Cristina y sin lo que ella representa, no la van a poder conseguir».

Otermín afirmó que «buscan disciplinar a la política y al peronismo» y que «en particular, atacan a Cristina porque no la pueden comprar”. “Cristina no se vende, no la pueden intimidar ni amenazar. Le pusieron un revólver en la cabeza en cadena nacional y tiempo después se paró en el Estadio Diego Armando Maradona ante más de 70 mil personas. A Cristina no hay manera de que el poder logre disciplinarla», resaltó.

Para finalizar, la presidenta del Senado y vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, sostuvo que «la persecución a los dirigentes populares es una cuestión histórica de los pueblos latinoamericanos» y llamó a “seguir defendiendo a los dirigentes populares que se atreven a enfrentar al poder económico concentrado en sus diferentes formas».

«Cristina Fernández de Kirchner desafió al poder con un único objetivo que fue generar la felicidad de su pueblo. Por eso la persiguen, porque desarrolló políticas públicas que generaron ascenso social. Esa es la condena que se marcó ayer”, señaló Magario.

“Como mujer, como argentina, como militante, como peronista y como vicegobernadora de esta provincia, me corresponde cuestionar este fallo. Cristina defiende a su pueblo y por eso nosotros defendemos a Cristina», agregó.

La vicegobernadora bonaerense reafirmó que se trata de un fallo “injusto” y sentenció: “Es hora de aunarnos el pueblo junto a sus dirigentes reales, esos hombres y mujeres que tienen agallas para decirle basta al poder económico y darle paso a los derechos de nuestro pueblo”.