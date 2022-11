Ha trascendido…

… que algunos «nostálgicos» del foro judicial, como varios vecinos que deben hacer trámites judiciales, no digieren que Avellaneda -que fue la que impulsó el Foro Judicial de Avellaneda – Lanús y había sido nominada en primer lugar para su creación- no sea sede central y se desconoce si hay intereses políticos para que todo esté centralizado en Lanús.



… que muchos que patean tribunales diariamente, no encuentran una razón para que la sede esté en Lanús, mientras Avellaneda sigue colgada del pincel, lo significativo es que no hay ninguna acción política para que esta ciudad tenga una sede judicial propia.



… que los vecinos de Sarandí, linderos a la plaza sita en la calle Salta esquina Av. Mujeres Argentinas, hace varios meses denuncian que se ha convertido en depósito de chatarra de vehículos destruidos y otros descartes y no hay reacción oficial pese a los reclamos efectuados en distintas oportunidades.