Ha trascendido…

… que es cada vez más preocupante para la vecindad, el accionar de ciertos grupos de jóvenes y otros no tanto, que pululan a altas horas de la noche a los gritos o cruzando insultos por las calles, o algunos «autitos tuerca» que van con la música a todo volumen afectando totalmente la vida cotidiana sin que nadie se inmute ante esta situación.



… que lo que preocupa, es que esta situación puede desatar reacciones violentas de los afectados, que por ahora solo accionan gritando por su desmedida acción y nadie le pone las banderillas y.. «¡siga el baile… siga el baile…»



… que por comentarios de vecinos, no se controla la venta de alcohol indiscriminada en numerosos kioscos, no solo a menores, y esto desata que muchos alcoholizados deambulen por las calles insultando, peleándose y algo más.