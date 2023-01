Ha trascendido…

… que donde no se han quedado dormidos a pesar de haberse tomado unas vacaciones, es en la «explanada» de Avellaneda, donde el sillón municipal ha despertado todo tipo de ambiciones y algunos valoran la gestión municipal, pero salen igual para ver si los «cuelgan» de alguna lista. ???



… que numeroso vecinos que valoran que la ciudad está bien en su imagen ante la sociedad, dicen que ningún «representante del pueblo», ediles y funcionarios, no se han dado cuenta de que la gente no puede caminar con normalidad y sin peligro de caer, ante la multiplicidad de veredas rotas.



… que los vecinos sugerían que los ediles presenten un proyecto en el Concejo para que se provea de bastones a los vecinos para evitar accidentes al caminar por las calles y avenidas con veredas rotas. ¡Agarrate Catalina….!