Ha trascendido…

… que es muy significativo que Kicillof -que ya salió a dar pelea como candidato a la gobernación– dice lo que no se debe hacer, pero hace todo lo contrario, cuando afirma que «las candidaturas se verán más adelante». (?)



… que varios jubilados mayores que viven en edificios en propiedad horizontal y deben bajar o subir escalones para entrar o salir del inmueble, no entienden cómo los ediles o el oficialismo no dictan una ordenaza que exija la construcción de «rampas para discapacitados» en todos los edificios de la ciudad, ya que muchos se trasladan con bastones o sillas de ruedas y es un verdadero suplicio salir o entrar a sus viviendas.



… que esto fue expuesto en una reunión en un centro de jubilados, sosteniendo que llamaron a la comuna y el inspector que los visitó les manifestó que de la puerta para adentro es responsabilidad del consorcio. ¿Los ediles no se dieron cuenta de esta falencia? ¿Presentarán un proyecto y no dormirá en la cuna de los «señalados»?

?