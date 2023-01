Ha trascendido…

… que en el terreno político nada nos debe sorprender, no solo por el «llamado a la unidad» que lanzó Pablo Moyano, sino que fueron muy impactantes sus elogios a las políticas de Sergio Massa para frenar la inflación. ¿Qué me cuentan?



… que es imperioso que se determinen controles en horas nocturnas, en las inmediaciones de «boliches», dado que hay casos puntuales en la zona como el de un joven agredido en Lanús que fue golpeado por patovicas de Club Leloir a metros de la salida en Hipólito Yrigoyen al 2900 de esa localidad.



… que este caso se conoce porque el joven se animó a hacer la denuncia, pero de madrugada no se ven controles policiales en las cercanías de ciertos boliches, en especial cuando por la calle deambulan las patotas como «pancho por su casa»…