Ha trascendido…

… que varios vecinos que tienen programadas reuniones en instituciones de la zona, se encuentran que no todos tienen coraje y «temen» por otras presiones al sostener sus reclamos y afirman que han presentado varias denuncias por irregularidades a ciertos ediles y todos parecen dormir el sueño de la injusticia en algunas comisiones. (???).



… que un veterano convecino sostenía que le extraña la postura de algunos dirigentes, que ya no son de interés para dar soluciones a los barrios y esto afecta la convivencia y no hay dudas de que todos saben quién es quién, y ahora muchos han hecho mutis por el foro, y aún no hay quien levante la voz con autoridad en defensa de los intereses de la gente.