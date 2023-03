Ha trascendido…

… que los rimbombantes anuncios de Kicillof sobre la puesta en marcha de la integración del sistema de Salud, no se condice con los reclamos de numerosos vecinos que acuden a las guardas de los hospitales y están más de tres horas para -si tienen suerte- ser atendidos.



… que mientras los funcionarios y dirigentes hacen campaña para las elecciones de este año en sus tres niveles, presidenciales, gobernación, intendentes y concejales, en los municipios, con las promesas de estilo a que nos tienen acostumbrados (que en su mayoría no las cumplen cuando son electos) no ven la realidad de lo que pasa en los barrios, como seguridad, salud y otras falencias que necesitan rápidas respuestas ante reclamos por violencia en las calles, entre otras «cositas»…