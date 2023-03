Ha trascendido…

… que en el mundillo político, se van incentivando los enfrentamientos con miras a quiénes quedarán parados como precandidatos para las Paso, y no es solo a nivel nacional, sino también en el fondo de la casa, donde algunos gallos cacarean pero los pollos gritan en tono nada amable. ¡Piden más comida !!!



… que donde no logran estrechar filas es en los «amarillos», donde cada vez se profundiza más el duelo entre el radicalismo de los que no quieren seguir siendo furgón de cola del macrismo (Pro) y también aparecen los aspirantes al sillón de Barceló, y hay por lo menos 5 con silenciosas campañas. ¿Hay temores a sacar la cabeza? Temen que alguien agarre una honda y dispare a los que tienen una «carpeta negra». Lo único que faltaría para completarla es que intente volver el «labordismo»! ¡Agarrate Catalina…!