Ha trascendido…

… que con el comienzo de clases, nuevamente recrudece el problema del estacionamiento en doble fila frente a las escuelas, donde los desaprensivos padres no quieren caminar ni una cuadra y estacionan donde les queda más cómodo: frente a la puerta de la escuela y en doble o triple fila, lo que genera taponamientos de tránsito, especialmente en las calles céntricas de la ciudad.



… que, a pesar de ser un problema de vieja data, las autoridades del área municipal, no han podido (o no han querido) solucionar esta anomalía que afecta al normal desenvolvimiento de un parque automotor en constante crecimiento y a los vecinos de una ciudad moderna.