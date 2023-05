Ha trascendido…

… que según se conoció, el Dr. Carzoglio logró una reunión con solo «algunos» ediles, no muchos, donde dio a conocer en detalle que Conte Grand es el hombre más poderoso políticamente en la justicia, lo que quedó demostrado en el juicio del que fue objeto, con ciertxs testigos que hicieron «mutis por el foro».



… que muchos vecinos que peinan canas y que tienen memoria, no entienden cómo para el día del Trabajador, ni los radicales ni de otras fuerzas, organizaron un acto de homenaje al autor del Articulo 14 bis de la Constitución Nacional, una garantía para los trabajadores, frente al monumento de Crisólogo Larralde.



… que la gente no encuentra respuesta acerca de los múltiples móviles que recorren la ciudad, «celulares en mano», pero no registran tantas irregularidades en la vía pública, con mal estacionamiento, ocupaciones, autos chatarra, etc