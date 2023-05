Ha trascendido…

… que Avellaneda aparece como un distrito de alto voltaje político, donde los dirigentes del Frente Cambiemos no se limitan en su campaña y quedó demostrado con la visita de Diego Santilli, ante un reclamo vecinal, para «mover» a una oposición que hace rato duerme en sus bancas y ahora los debió empujar para que demuestren posiciones. Esto no pasó desapercibido para la vecindad.

… que el gran problema es que Avellanda, si se compara con Lanús, gobernada por la oposición al oficialismo, con un Lomas de Zamora constantemente criticados por sus vecinos, dado que circular por estos distrito es un real calvario, con baches, desniveles en los adoquinados, falta de alumbrado, etc. lo que los diferencia de Avellaneda y para la comuna afloran algunos que no deberían ni asomar la cabeza. La gente no olvida las pésimas gestiones de la ex Alianza.