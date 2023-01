Lamentable robo y destrucción en el museo histórico del hospital Fiorito

Este sábado 7 de enero un grupo de ladrones ingresó al Centro Cultural del museo Hospital Fiorito, en Avellaneda y robó “joyas” históricas e “invaluables”. Además, destruyeron diversos elementos, como computadoras, televisores y mobiliario.

Dentro de los objetos más valiosos que se llevaron los delincuentes, se encuentra un microscopio que había sido utilizado por el español Pío del Río Hortega para dar clases, quien fue un médico destacado por estudiar el sistema nervioso y conocido por sus aportaciones en el campo de la neurohistología.

Según declaraciones de las autoridades, «destruyeron absolutamente todo» y no solo se robaron computadoras y televisores, sino que robaron «todos los incunables que pertenecen al hospital Fiorito y que se encontraban en el museo. También se llevaron todos los bronces de la capilla y los manijones del hospital, que no lo robaron por bronce, sino que son cosas que en el mercado negro valen fortunas, sabían lo que se llevaban y lo que no se llevaron, lo destrozaron«.

También opinan que «evidentemente debe haber algún tipo de complicidad, porque es imposible sacar tantas cosas del hospital sin que nadie los vea«.

El robo tuvo lugar durante esta madrugada y las autoridades consideran que quienes ingresaron en el hospital no son “simples vándalos”, sino que tenían conocimiento de los objetos que había en el museo. La policía de Avellaneda ya se encuentra en busca de los responsables.

El Museo del Hospital Fiorito en Avellaneda

El museo del hospital se fundó en 2005 por el doctor Hugo Chernobilsky en el que se exponían diferentes piezas que utilizó en sus inicios y que logró recolectar a lo largo de toda su carrera.

El Hospital Fiorito es uno de los más importantes de la zona sur del Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, fue construido por los arquitectos italianos Alberto y Alfredo Olivari y su construcción fue financiada por Juan, Pedro, Alfredo y Carlos Fiorito, razón por la cual recibe su nombre.