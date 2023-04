Litza: “El informe de la UBA ratifica que los jubilados no se perjudican”

Al conocerse el dictamen de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Diputada Nacional de Avellaneda, Mónica Litza, destacó la decisión del ministro de Economía Sergio Massa de convocar a la casa de altos estudios y celebró que el informe sobre las operaciones de venta y canje de títulos públicos, principalmente, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), sea “positivo”.



“El informe lleva claridad en un tema de extrema importancia: Ya que no afecta a los jubilados y el ANSES gana. Y deja claro que las operaciones no tienen ningún impacto directo en los haberes a percibir por los beneficiarios del ANSES”, explicó Litza.

Al hablar sobre las dudas generadas desde usinas macristas, la legisladora de confianza del ministro Massa señaló que “el dictamen concluye que tanto la venta como el canje de títulos públicos no implicaría una pérdida patrimonial para los organismos públicos, sino que las revalorizan”.

Al finalizar, la dirigente massista de Avellaneda aseguró que “las operaciones de canje tienen efecto neutro sobre la deuda del sector público, ya que solo es un cambio de activo al interior de los organismos”.