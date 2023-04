«No al gerenciamiento de Independiente»

El Partido Obrero Avellaneda expresa a través de un comunicado: «A 187 días de haber asumido como presidente del Club Atlético Independiente, Fabián Doman renunció a su cargo de presidente, dejando a la entidad deportiva acéfala, en medio de una fenomenal crisis deportiva y financiera».

A las derrotas deportivas, sin director técnico, la no clasificación a las copas internacionales y la amenaza de un nuevo descenso a la Primera B, se le suma la crisis financiera. Con deudas a exjugadores por encima de los de seis mil millones y medio de pesos, el rojo amenaza en caer en la quiebra. “La Justicia argentina embargó las copas que Independiente ganó a lo largo de su historia por una deuda de casi 2,4 millones de pesos (300.000 dólares) que reclama Luciano Leguizamón, que jugó la temporada pasada y ahora está en Everton, de Chile” (Bendito Fútbol, 9/4). A lo cual se le deben agregar más de 280 millones de pesos adeudados a proveedores, bicicletados con cheques sin fondos.

Pero la crisis no es resultado solo de la gestión macrista actual, viene de hace muchos años. Recordemos que anteriormente ocupaba la presidencia la familia Moyano, denunciado por la total ausencia de balances financieros. Sumado a la malversación de fondos y reventa de entradas, asociados con “Bebote” Álvarez, capo de la barrabrava. “El número no dejaba mentir y causaba asombro: 29.000 tickets por encuentro. El estudio de las imágenes de los drones de la policía determinó que en el Libertadores de América hubo entre 52.000 y 53.000 espectadores. La cuenta da un agujero negro de más de 20.000 entradas”. La hipótesis entonces de una reventa masiva de entradas de la barra, en presunta connivencia con autoridades de la institución y de la empresa Integradores, cobró cuerpo. La reventa en ambos encuentros arrancaba en 1.000 pesos por ticket. Mejor no hacer números…” (Infobae, 25/1/08).

La renuncia de Doman da el paso a Néstor Grindetti, intendente de Lanús y referente de Juntos por el Cambio del Conurbano bonaerense, quien ya ha planteado que la posible solución a la crisis es el gerenciamiento, la intervención privada del club. Copiando la “solución” de sus vecinos de Racing en 2001 con la “Blanca y Celeste SA”.

Tanto desde en tiempos de Moyano, Maldonado, como actualmente con el PRO, el club es utilizado como trampolín político en la campaña electoral nacional, provincial y municipal de Avellaneda.

Pocas horas posteriores a la renuncia del presidente mediático, hinchas del Rey de Copas se concentraron en las puertas (cerradas) de la sede social de Av Mitre 470 Avellaneda, al grito “que se vayan todos”.

Es hora de terminar con los políticos y burócratas sindicales que explotan y destruyen los clubes en beneficio de sus ganancias. No al gerenciamiento. Por asociaciones deportivas bajo control de socios y trabajadores.