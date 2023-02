Partido Obrero Avellaneda: «ACUMAR presentó un informe falaz sobre los niveles de contaminación del Riachelo»

La Agencia Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) presentó el Informe de Calidad de Agua, Hábitat, Biodiversidad y Aire. El mismo fue realizado en 35 puntos de las distintas subcuencas, en el mes de agosto del pasado año, y dio como resultado una baja en los valores de todas las sustancias contaminantes (grasas, metales, hidrocarburos). Con relación al aire, los niveles de monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno «se encuentran por debajo de los límites admisibles establecidos» (Informe Acumar).

Datos muy positivos, si fueran ciertos. Según el informe, la cuenca es una maravilla. De forma mágica son agua limpias. Se trata de un gran cheque en blanco del Estado a pulpos privados para la explotación turística e inmobiliaria. Mientras vecinos, vecinas, trabajadores y trabajadoras denuncian los insoportables olores de los tóxicos que emanan las industrias contaminantes.

Acumar y la navegabilidad del Riachuelo

La agencia, que no controla las descargas contaminantes, viene desarrollando una fuerte campaña por la pronta aprobación de la navegabilidad del Riachuelo. Junto a Acumar, firmas como la inmobiliaria Leporé, Banco Ciudad y la Corporación Buenos Aires Sur (creador del lujoso Puerto Madero).

No olvidemos que existe un gran proyecto inmobiliario para extender Puerto Madero al sur. «El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proyecta extender el corredor comercial de Puerto Madero hacia un nuevo rincón abandonado de La Boca» (desdebuenosaires.com.ar). Nos gobiernan los especuladores inmobiliarios.

«Nuestra idea es potenciar el turismo en esa zona para desarrollar lugares que están olvidados» declaró Antolín Magallanes, director general de Gestión Política y Social de Acumar. Según se visualiza en el proyecto del Ministerio de Turismo y Deporte, al que adhieren el gobierno de la provincia y los municipales del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) «propone la creación de un circuito náutico Tigre-Quilmes». «La idea es que las embarcaciones recorran los distintos municipios de Tigre, San Fernando, San Isidro, Olivos, y se haga una parada en el tramo de 300 metros del Riachuelo, que se habilitarían y después sigan en dirección a Quilmes» dijo Hernán Reitman, funcionario del ministerio. «De acuerdo con el funcionario, el proyecto se haría por etapas, primero limitando el recorrido de Puerto Madero a la desembocadura del Riachuelo, una segunda que incluya la zona norte metropolitana y una tercera que abarque finalmente la zona sur» (La Nación, 02/12/2022).

Como parte de su campaña, la entidad gubernamental a cargo del saneamiento del cauce acuífero efectuó en el mes de diciembre una audiencia pública. En ella tomó la palabra María José Libertino, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), expresando que «no están dadas las condiciones para volver a la navegabilidad, a pesar de lo hecho en la limpieza de la superficie y la infraestructura invertida. Sigue habiendo la misma contaminación en plomo y tóxicos y se sigue permitiendo el volcado de sustancias. No hay cambios en las mediciones de los contaminantes en la zona. Es fundamental un estudio de impacto ambiental, no se pueden tomar decisiones de un día para otro sin está información» (actas en acuma.gob.ar).

Muestras

Es de gran importancia analizar cómo se realizan las correspondientes tomas de muestra por parte de Acumar. Como lo relata Libertino, son de superficie. No se relevan, en este informe ni en ninguno, los niveles de contaminación en el fondo de la cuenca, donde se ubican las napas, lugar donde los habitantes de la rivera extraen las aguas de forma cotidiana para sus hogares.

Como bien lo dice su nombre, los metales pesados, por decantación, terminan en los fondos de los ríos, arroyos o riachuelos. Sumado a esto, la detección completa de metales pesados, elementos peligrosos, altamente contaminantes y difíciles de eliminar se efectúa mediante técnicas y herramientas costosas. «Actualmente la detección de los metales pesados en el agua se realiza mediante espectofotometría de absorción atómica, que es un sistema caro y no es portátil» (INAOE Repositorio Institucional). Dichos artefactos no son parte de las herramientas de testeo de Acumar. De este modo, su testeo y posterior informe es insuficiente e incompleto. No alcanza con el actual tratado de reactivos.

De esto no se habla

El informe no hace mención de la proliferación de basurales a cielo abierto en villas y barriadas urgentes próximas a la cuenca. Como tampoco de la ausencia de redes cloacales y pluviales, que termina en mayor contaminación. El caso más nombrado y renombrado es el de Villa Inflamable. Pese a que pasaron 15 años de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, definiendo la zona del Docke e Isla Maciel como inhabitable y exigiendo al gobierno provincial y municipal la reubicación de las más de 4 mil familias y el saneamiento de la cuenca, les vecines siguen viviendo inmersos en la contaminación, con pibes, pibas, jubilados y jubiladas con altísimos niveles de plomo en sus venas y enfermedades oncológicas (leucemia, linfoma), consecuencia de las descargas (sin control) del Polo Petroquímico.

El informe hace alusión a la limpieza y protección de los terrenos humedales. Mientras los «cuidan», intendentes como el de Avellaneda, Jorge Ferraresi (Todos-PJ), lo rellenan con cemento, en beneficio de los multimillonarios negocios capitalistas. Así es cómo la gestión peronista le «dona» una de las pocas salidas públicas al Río de La Plata a la multinacional monopólica en logística Exolgan SA. A la par, diputados y senadores (pejotistas, macrista y «libertarios») cajonean el tratamiento de la ley de humedales.