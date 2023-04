Patricia Bullrich en Avellaneda y Lanús: “Ya no se debate en el mundo sobre armas no letales”

“Ya no se debate en el mundo sobre armas no letales: 190 países utilizan armas menos letales o no letales Y esto implica que el nivel de muertos se reduce. Creo que este debate lo saldó la sociedad y que ya no hay que darlo más; hay que dar pasos concretos de gestión”, sostuvo Patricia Bullrich en su visita a Lanús, donde fue recibida por el precandidato a Gobernador, Néstor Grindetti.



Las policías locales de este municipio, compuestas por 250 efectivos, comenzarán un curso de capacitación para el uso del arma no letal Byrna, fabricado por Bersa, decisión del intendente interino y secretario de Seguridad, Diego Kravetz.



A continuación agregó: “Esta discusión pareciera cerrarse en una ideología. Cuando fui Ministra de Seguridad y compré las primeras armas no letales, el 90% de los argentinos prefería que los cuerpos de seguridad ciudadana tuvieran la posibilidad de utilizar ese recurso para defenderse y para cuidar a terceros, que es el objetivo fundamental de cualquier cuerpo de seguridad, sea de nivel municipal, provincial o nacional”.



“Usar armas no letales es cuidar a los que nos cuidan y también a los ciudadanos. Luego será la Justicia la que decida en el momento en el que un ciudadano se convierte en un delincuente y pasa la raya de la Ley, y cuál es la pena correspondiente. Cualquier policía sueña siempre con generar el menor daño posible y que luego la Justicia sea la que condene”, explicó Bullrich. Y enfatizó: “Las armas no letales le dan a las fuerzas de seguridad la posibilidad de elegir qué arma van a utilizar de acuerdo al peligro que tienen enfrente: eso es muy importante en casos de personas con cuchillos o de gente con actitudes muy agresivas”.



“Cuando asumí como Ministra de Seguridad, había muchas iniciativas en marcha del gobierno anterior y las seguí, porque eran buenas. Entonces, uno lo que tiene que hacer es continuar con aquellas cosas que son razonables”, recordó la precandidata a presidenta. “Ahora el Ministro de Seguridad dice que no hay ningún problema en usar armas no letales, cuando durante tres años y medio de gobierno dijo que nunca en la vida las iban a utilizar y teniendo las armas compradas, porque nosotros las compramos en nuestra gestión. No dejó que nadie las use y ahora, al final del mandato, dice que se puede”.

En cuanto a la situación general del país, consideró: “El Gobierno ya no sabe qué hacer con la inflación: las cosas que deberían hacer no las hacen y siguen aumentando el gasto e imprimiendo billetes. El Ministro Massa está haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Entonces el resultado es menos poder adquisitivo, menos dinero para los argentinos, menos capacidad de compra. Estamos muy preocupados, porque esto ya genera una sensación de una situación descontrolada. Nosotros no queremos que haya descontrol, porque esto significa un problema para toda la sociedad. El Gobierno tendría que tomar decisiones que no quiere tomar, porque cree que políticamente no les convienen, y económicamente está destruyendo a la gente”.



Sobre su postura en materia monetaria, anticipó: “Nosotros no pensamos en dolarizar, sí en ir a un sistema bimonetario, pero queremos conservar la moneda nacional”.

Por otra parte, en su visita a Avellaneda, donde fue recibida por el precandidato a intendente Sebastián Vinagre, Patricia Bullrich dijo: “Tengo una decisión que es muy concreta en relación a los cortes, a las tomas. Vamos a comenzar con un mecanismo legal muy claro respecto a las consecuencias para quienes cortan calles, avenidas o puentes. Vamos a actuar con toda la fuerza de la ley desde el primer momento, porque la vida de muchísima gente está en juego”. Además agregó: “Muchos preguntan por las consecuencias que traen las acciones. Yo me pregunto por las que traen el no actuar. Esas consecuencias son las que vemos aquí: los ciudadanos son discriminados a la hora de buscar un trabajo porque el puente Pueyrredón siempre está cortado y llegan tarde a todos lados y hay locales cerrados porque la gente no viene a comprar”.



Bullrich opinó: “La normalidad tiene que ser que una calle no esté tomada, que el puente no esté tomado. Puede haber una excepción alguna vez en el año por un homenaje, por ejemplo. Pero los otros 364 días del año, el puente y la zona tienen que estar liberados. Esa es la política que yo voy a llevar adelante. Lo tengo claro, lo tengo absolutamente decidido y tengo con qué”.



Para finalizar, ejemplificó: “Avellaneda está al lado de la ciudad de Buenos Aires y parece que estuviera a una distancia enorme, justamente porque el puente, que es lo que conecta, se transformó en el lugar de la desconexión. Es como un muro de Berlín. El puente desconectó Avellaneda y el sur de nuestro Gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, como si se tratara de dos mundos distintos. Lo demostré como Ministra de Seguridad: tengo la convicción de cuidar a los vecinos, de cuidar a los que nos cuidan, y de que el que las hace, las tiene que pagar”.