Sector externo de la economía

La cuenta corriente registra un déficit acumulado al tercer trimestre del año de US$ 5.386 millones. Esto significa una variación interanual tomando el acumulado de los 9 meses de -184% cambiando el signo positivo que se venía dando en los años 2020 y 2021 para el tercer trimestre (superávits de US$ 4.343 y US$ 6.417 millones respectivamente). El déficit de cuenta corriente acumulado del tercer trimestre de este año se explica porque la cuenta ingreso primario (renta) registra un saldo negativo de US$ 8.194 millones compensado por el superávit del ingreso secundario (transferencias corrientes) de US$ 1.509 millones y el saldo positivo de la balanza de bienes y servicios por un monto de US$ 1.299 millones. Si analizamos los saldos acumulados al tercer trimestre de intercambio de bienes durante el período 2018-2022 podemos observar un deterioro del saldo final para este año que, si bien el saldo se mantiene positivo representan una variación interanual de -55%