8M. Nada que festejar

por Marta Portilla

Si las mujeres que participaron en los grandes acontecimientos históricos de los últimos siglos como el Renacimiento, la Revolución Francesa y las revoluciones socialistas, pudieran ver lo que hoy sucede con los derechos por los que ellas lucharon hasta dejar la vida, llorarían de impotencia y decepción.

El acoso laboral, la discriminación política y social, el destrato, la masificación del ser femenino como material descartable, el uso que se arrogan algunos varones del cuerpo femenino como “propiedad privada”, son algunos de los motivos por los cuales moriría de nuevo Olimpia de Gouges, que en su “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”, afirma que los “derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón” (por lo que fue guillotinada en Francia en 1791).



Y moriría también de nuevo la latinoamericana Flora Tristán, que en el s. XIX vincula las reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras y publica en 1842 La Unión Obrera, donde expresa “la mujer es la proletaria del proletariado […] hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser: su mujer”.



¿Y qué pensarían aquellas pioneras que lucharon por el sufragio femenino, a partir del cual -creían- lograrían las demás conquistas? En la Argentina, a partir del año 1900, surgieron diversos centros y ligas feministas que reclamaban el derecho a votar: Carolina Muzzilli, joven obrera, escritora y militante socialista; Alicia Moreau de Justo, que funda la Unión Feminista Nacional; Julieta Lanteri, que se presentó varias veces a elecciones nacionales y crea en 1920 el Partido Feminista, y recién en 1947, las mujeres adquieren un rol relevante en la escena política argentina, cuando María Eva Duarte de Perón promueve la ley de derechos políticos de la mujer.

Hoy, a través de mucho esfuerzo, las mujeres votamos, legislamos, ocupamos lugares preponderantes en gobernaciones, ministerios, empresas privadas y hasta presidencia de una nación. Hoy las mujeres estudiamos, nos capacitamos en cualquier disciplina, trabajamos fuera del hogar.



Pero no es suficiente. Nos sigue faltando la facultad de elegir libremente. Elegir no escuchar groserías disfrazadas de piropos. Elegir no ser manoseadas en un medio de transporte. Elegir con quién y cuándo tener sexo. Elegir cortar una relación. Elegir cómo vestirse, cómo maquillase, cómo expresar sus ideas. Elegir viajar solas. Elegir no ser UNA MAS dentro de una negra bolsa de basura, violada, golpeada, acuchillada, denigrada y humillada.

Porque hasta ayer no más, en nuestro país, las noticias nos muestran los más tenebrosos casos de femicidio y la violencia contra las mujeres no para, dejando un doloroso saldo de 30 mujeres asesinadas por día.

Nada que festejar…