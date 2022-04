A 170 años de la creación del partido que fue epicentro de raíces industriales y comerciales

por Néstor Luis Santos

El partido de Barracas al Sud, luego Avellaneda, fue al principio con los saladeros y posteriormente con las industrias, una pujante ciudad industrial y comercial. Luego sufrió años de paralización con el cierre de grandes empresas, pero muy especialmente de frigoríficos, industrias textiles, de vidrio, de electrodomésticos como Siam Di tela, Fosforeras y otras.

Todo se concentraba en un gran Mercado de Frutos, único en su género que también cayó en los tentáculos de quienes, en esa época, manejaban los destinos de la nación a espaldas del pueblo. Los nombres de quienes fueron los que destruyeron tantas fuentes de trabajo y el progreso de esta ciudad, deben quedar marcados a fuego en la historia de nuestra ciudad, como los artífices de maniobras dolosas y especulativas que nos llevaron por años a ser un ciudad dormitorio.

Estamos seguros que el pueblo no olvida y no debe perdonar a algunos ex gobernantes que aún pululan por los rincones como si la lección no fuera aprendida y los hechos de lo que dejaron no fuera suficiente. Es imperioso que las nuevas generaciones se informen sobre qué pasó y quiénes fueron sus actores.

Hoy podemos decir que, desde hace unos años, lenta pero progresivamente entramos en una etapa de recuperación, con miras a una oportunidad de prosperidad, y cobran vigencia las ideas de ese gran tribuno, el Dr. Nicolás Avellaneda -nombre que lleva nuestra ciudad- quien dejó un mensaje muy atinado y debe ser tenido muy en cuenta: «Buenos Aires marcha a la aventura. No hay en la actualidad en los hombres que dirigen su política, un designio trascendente, un fin determinado de aquello que pudiera darle carácter y significación. Habrá siempre una mayoría y una minoría, un partido que gobierna y otro en la oposición, pero no fundaremos un régimen de instituciones libres, sino cuando las opiniones dejen de ser sediciosas y los partidos dominantes, abusivamente excluyentes»