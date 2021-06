Agrupaciones políticas de Avellaneda solicitan la institucionalización del Frente de Todos

Solicitada

«EL FRENTE SOMOS TODOS Y TODAS«

El Frente de Todos nació de la unidad de diversos espacios políticos del campo nacional y popular. Dirigentes/as que dejaron de lado egos y diferencias para articular una propuesta superadora a las políticas de Juntos por el Cambio, que desencadenaron una verdadera tragedia social, provocando la caída de todos los indicadores socioeconómicos, incrementando la deuda externa, la desocupación, la pobreza, la indigencia y la inflación, que aún mantiene su inercia.

Actualmente la humanidad en su conjunto padece circunstancias sanitarias y financieras sin precedentes, que ha exigido desde el comienzo al nuevo gobierno del Frente de Todos no sólo tener que afrontar la difícil situación socioeconómica heredada, sino también gestionar una imprevisible pandemia global con sus secuelas de contagios, muertes y perjuicios sociales y económicos que golpea con dureza a todos los países.

En nuestro país, se suma una irresponsable oposición que lejos de trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional, desarrolla una infame campaña antisanitaria que genera confusión, angustia y desolación en la población.

Por ello más que nunca, todos los espacios políticos, dirigentes/as y militantes, debemos estar más unidos/as que nunca para salir definitivamente de esta situación. Saludamos el enorme esfuerzo que implica llevar adelante el inédito plan de vacunación nacional y programas de remediación socioeconómica puestos en marcha, pero entendemos que es fundamental ampliar la participación y el debate a todas y todos, quienes creemos que una Patria más justa e igualitaria es posible.

Por ello solicitamos la institucionalización del Frente de Todos y que se convoque a todos y todas, referentes, dirigentes/as, militantes y a la ciudadanía toda, a trabajar mancomunadamente para salir de la actual situación donde familias enteras están sufriendo las consecuencias injustas de este difícil contexto.

Solicitamos urgentemente la distribución de los distintos programas sociales de todos los niveles de Gobierno hacia quienes los necesitan, “no se les pregunta de dónde vienen a quienes padecen hambre”.

Queremos espacios de participación política donde los/as militantes se encuentren. En el campo nacional y popular no puede ni debe haber patrones/as, sino líderes y conductores/as y fundamentalmente compañeros y compañeras que acompañen por convicción.

Queremos debatir el futuro, un futuro en paz y armonía, sin confrontaciones entre hermanos/as, donde la atención esté puesta en trabajar por el bien común y no en anular al otro/a. Para nosotros/as “la Patria es el otro/a” no es un eslogan de campaña, sino un principio de construcción colectiva por la sociedad que soñamos, por las utopías que no perdimos y con los brazos abiertos para todas y todos.

FIRMANTES:

Jorge Calzoni (Unidad Popular); Walter Correa (Diputado Nacional ySecretario General del Sindicato de Obreros Curtidores); Luis González (Presidente Frente Grande – Avellaneda), Joaquín Escobar (Mesa Política – Frente Grande – Avellaneda); Sebastián Ramos (FECUTA); Gastón Mora (La 27 de Abril); Mario Barrios (Cooperativa UST); Romina Pozzo (MO.PO.S.SO); Adolfo Barja (Secretario Gral. SUTAP); Carlos Valle (Partido Confederal Intergeneracional -Confederación Gral. De Jubilados, Retirados, Pensionados y AAMM RA); Fabián Díaz (Causa Nacional Avellaneda); Ana Laura Ruggiero (Mujeres Sindicalistas); Adrián Muiños (Justicia Social); Roberto Moreira (Movimiento Nacional y Barrial); Lucas Arriola (Movimiento Octubres Avellaneda); Carlos Coronel (JUP Avellaneda); Jorge Escalada (Agrupación 5 De Febrero – Gerli); Cristian Font (Observatorio Social Y Económico De Clubes De Barrio) Ricardo Mayor (Observatorio Social Y Económico De Clubes De Barrio); Ricardo Rojas (Agrupación Conurbano Sur); Ramón Zabala (Agrupación Justicialista Acción Y Futuro); Javier Gomes Perneta (Educadores en el Proyecto Nacional y Popular); Roxana Maselli (Frente De Mujeres «La Merello»); Ariel Somoza Barón (Mesa Política Frente Grande – Avellaneda); Gianluca Garbarino (Frente De Todos Universitario) ; Julián Ojeda (Frente Territorial Peronista); Gustavo Fernández (Agrupación Mercantil 26 De Septiembre – Lanús Avellaneda); Guillermo Cantatore (Secretario Gral S.U.E.I.P.A); José Medina (Sec. CTA-A – Avellaneda); Hernán Barja (Sec. DDHH CTA – Avellaneda); Mauro Guevara (Frente Unidad Peronista); Ricardo Petraglia (Agrupación 18 de Junio); Gustavo Córdoba (Espacio Comuno); ); Diego Arellano (Generación Bicentenario); Laura Vacca (Generación Bicentenario); Abel Amigo (Generación Bicentenario); Laura Quinteros (Generación Bicentenario); Héctor Britez (Generación Bicentenario); Héctor Tarditi (Partido Intransigente deAvellaneda); Leonardo Giugovaz (Partido Comunista de Avellaneda); Jorge Figueira (Centro El Líbano); Silvio Delmastro (Comedor Mana Del Cielo); Marcelo Yuri (Agrupación Pueblo Y Dignidad); Mariela González (Fundación González Tobarck para la Educación y la Inclusión Social); Carol Velázquez (Comedor Los Pibes De Las Vías – Isla Maciel); Helena Martínez (Iglesia Luz De Mundo – Azul); Sergio Mercado (Agrupación Territorial «Padre Luis Sánchez»); Luca Guillen (Cooperativa De Comunicación y Cultura Cimarrón); Alejandro Marconi ( Acer ONG); Fernando Rodríguez (Peronismo 26 de Julio de Avellaneda); Luis Falivene (Comedor Dino Topo); Benjamín Barrientos (Comedor Los Pibes); Elena Calvín ( Red de Militantes Avellaneda); Diego Biscioni (Red de Militantes Avellaneda); Ricardo Herrera (Red de Militantes Avellaneda); Leandro Toti ( Red de Militantes Avellaneda); Bárbara Antico (Red de Militantes Avellaneda); Sabrina Molnar (Red de Militantes Avellaneda); Teresa Vera ( Red de Militantes Avellaneda); Mariano Santillán (Red de Militantes Avellaneda); Ariel Monteagudo (Red de Militantes Avellaneda); Juan Perón (Red de Militantes Avellaneda); Mariela Blanco (Red de Militantes Avellaneda); Elsa Martínez (Red de Militantes Avellaneda); Enrique Alarcón (Red de Militantes Avellaneda); María Evelyn Alarcón (Red de Militantes Avellaneda); Pablo Notrica (Red de Militantes Avellaneda); Maia Klein (Red de Militantes Avellaneda); Silvia Maimone (Red de Militantes Avellaneda); Julieta Missart ( Red de Militantes Avellaneda); Alberto López Moran (Barrio El Porvenir Wilde). Siguen las firmas.