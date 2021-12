Así fue el último duelo de la Argentina y yo estuve ahí

por Néstor Luis Santos

Cursaba el año 1968, cuando se imprimía el periódico Autonomía del Dr. Yolivan Biglieri en el taller del Diario La Calle, oculto en la localidad de Banfield porque había sido clausurado en la ciudad de Avellaneda por Inspección Municipal. Y aquí comienza la historia del último y sangriento duelo en la Argentina.

Fue entonces cuando Biglieri llega al taller con los originales a publicar, entre los que se encuentra un volante con comentarios adversos y acusaciones de la actividad del almirante Benigno Varela en la Escuela Naval de Río Santiago, quien fuera además, integrante de la junta de comandantes que destituyó al presidente radical Arturo Illia en 1966, cosa que jamás le perdonó al militar.

El volante, que dio origen al último duelo- no escatimaba acusaciones de grueso calibre en contra del almirante Varela, pero Biglieri insistió en que esa información fuese publicada y que su nombre figurara como responsable del artículo, ya que consideraba que Varela era un traidor por su participación en la destitución del presidente Illia.

Tal información fue levantada por Jorge Vago quien en esos tiempos editaba la revista Prensa Confidencial, y al dia siguiente el Dr.Biglieri rebibe una intimación de los abogados del almirante Varela. Al no tener la respuesta esperada, lo reta a duelo y comienzan las gestiones, dado que el embate es aceptado por Bliglieri.

Fue entonces cuando en el estudio del Dr. Biglieri comienza el entrenamiento preparatorio para el duelo: largas jornadas de esgrima, donde a un sable de grandes dimensiones se le adicionan dos martillos en la punta para que su brazo adquiera la fuerza necesaria para los sablazos frente a un hombre experto en esgrima como era el almirante Varela, aunque Biglieri había estudiado en el Liceo Militar y era también un consumado esgrimista.

En ese estudio sucede un hecho significativo. En un acto reducido y privado se hace presente el ex presidente Arturo Illia quien le otorga la venia para que se bata a duelo en defensa de la democracia.

Biglieri eligió el lugar ya que en los duelos, quien es ofendido o deshonrado es quien elige las armas, según el Código de Honor. El periodista y abogado Yoliván Biglieri había permanecido junto al presidente Illia hasta último momento y nunca había perdonado a Varela lo que consideraba una traición a la patria y a la democracia la destitución del Presidente radical. Por eso decidió hacer pública su posición ante lo que consideraba una traición, y da a conocer el artículo en cuestión, publicándolo en Autonomía y luego en Prensa Confidencial, los dos medios gráficos impresos en los talleres de La Calle.

Lejos de amilanarse por el reto, Biglieri designó como padrinos al ex senador Vicente Mastolorenzo y al abogado Jorge Nagle. Por el lado de Varela, se presentaron el almirante Carlos Alberto Garzoni y el civil Atilio Barneix.

La fecha del duelo quedó fijada para el domingo 3 de noviembre al amanecer, en una quinta de la calle Caaguazú al 200, en Monte Chingolo.

EL DUELO

Exactamente a las 6 y 12 de la mañana los duelistas estuvieron frente a frente, ansiosos de lavar su honor en un enfrentamiento con sable filo, contrafilo y punta.

Apenas comenzado el primer ataque, Biglieri le cortó parte de la oreja derecha a Varela. Luego lo hirió en el brazo derecho. También Varela lastimó a Biglieri en una mano, y de un achazo, hirió a su contrincante en el puente de la nariz.

El segundo asalto fue más sangriento: Varela cortó a Biglieri en el pómulo y en el abdomen, pero Biglieri le metió un puntazo en la cadera izquierda que lo hizo trastabillar.

Muy cansados y con heridas sangrantes, los duelistas no se daban por vencidos y se dispusieron a enfrentar el tercer asalto, donde Biglieri arremetió a fondo y con la punta del sable casi le atraviesa el corazón al marino, hiriéndolo en la tetilla izquierda. Fue ahí cuando a Varela se le cae el sable de las manos. Momento crucial, donde, parado el combate momentáneamente, los contrincantes se insultaban a los gritos y los padrinos limpiaban el arma. Querían seguir peleando hasta la muerte, tal era el grado de enardecimiento que ambos tenían.

Retomaron el duelo extenuados y casi sin fuerzas. Pero los médicos dijeron basta. Los dos tenían igual candidad de heridas y ambos estaban bañados en sangre. El combate duró 28 minutos, interminables para quienes lo estaban presenciando, entre ellos quien escribe, registrando todo desde una privilegiada platea: la puerta de un baño de chapa que pertenecía a la quinta.

¿RECONCILIACION?

Los abogados de ambos contrincantes piden que se lleve a cabo una recoinciliación. Con el mismo encono los dos se niegan.

«Me voy a recoinciliar el día que Biglieri publique una retractación de las ofensas a las que fui sometido», dijo Varela a través de sus padrinos.

«No habrá tal retractación, ni reconciliación», contestó Biglieri, también por intermedio de sus representantes.

Sangrante y extenuado Yolivan Biglieri se aleja del «campo de honor» , gritándole a Benigno Varela:

«¡Esto es para que ustedes, los militares, aprendan que los radicales no somos ningunos maricones!»

Extenuado y sangrante Varela le responde:

«Reconozco su valentía, pero no puedo decir lo mismo de todos los radicales».

Biglieri, además de dirigir Autonomía, fue docente de la Universidad de Lomas de Zamora y presidente del Club Lanús. Murió en 2003 y hoy una calle de Lanús Oeste lleva su nombre.

Biglieri y Varela fueron las últimas personas en batirse a duelo en Argentina, y yo lo viví.