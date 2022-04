Avellaneda, otro aniversario y emoción

Por Hugo Caruso

¡Tantas veces hemos escrito sobre nuestra querida ciudad! Este 7 de abril que conmemoramos su 170

aniversario y estamos felices de poder hacerlo con los protocolos Covid vigentes, pero con la posibilidad

de reunirnos.



Desde aquella Barracas al Sud nacida en 1852 a la actualidad, han pasado diversos hitos: las invasiones

inglesas queriendo cruzar de Puente de Gálvez y la resistencia; el encuentro Rosas Lavalle que son hechos

históricos que ocurrieron en nuestra localidad. En 1904 pasó a llamarse Avellaneda, el mismo año que se

creó el Teatro Roma. Con raíces industriales que, además, abrazó a cada inmigrante que vino a fortalecer

la producción con su trabajo y formar familias que fueron juntos a los pobladores originarios, ejes del

desarrollo de la vida societaria. Vendrán luego la fundación de los clubes de Racing, Independiente, Dock

Sud, San Telmo, Victoriano Arenas y Arsenal de Sarandí y un sinfín de clubes de barrio. Ellos, desarrollaron

actividades deportivas, sociales y culturales; y logros futboleros que permiten que hoy seamos la Capital

Nacional de Fútbol. Avellaneda formó parte del corazón del movimiento obrero que apoyó al Gral. Perón

y participó del cruce de las masas obreras por el viejo Puente Pueyrredón, cuando su líder fue detenido en la isla Martín García.

¡Tantas cosas han pasado en 170 años! Desde poseer el primer jardín de infantes de la provincia, a tener

institutos municipales de arte reconocidos a nivel internacional. Haber invertido en obra pública que

permite que, con políticas inclusivas, muchos sean los vecinos que accedieron a los servicios básicos y

también a viviendas sociales que le dan dignidad al trabajador. Como siempre ocupándonos de la salud,

con unidades sanitarias y el primer hospital Materno Infantil. Contamos con escuelas técnicas, tuvimos la

Universidad Obrera y luego la UTN FRA. Y sumamos en la actualidad la Universidad Nacional de

Avellaneda. Las escuelas públicas y, los jardines e instituciones educativas municipales fueron construidas

a nuevo. Somos una ciudad pujante, con el Teatro Municipal Roma: poseedor de unas de las mejores

acústicas del mundo, la casa de la cultura hoy CMA un bello espacio para el arte, el Cine Teatro Wilde y

sus diversas actividades y talleres, el paseo La Estación espacio cultural, social y educativo, el Área X

dedicada al deporte junto a otros para la recreación vecinal, la puesta en valor de las zonas verdes, que se

han convertido en reservas naturales y promueven el turismo local. Un especial cuidado de nuestras

mascotas por ello tenemos un hospital público para ellos. Avellaneda: Ciudad del Encuentro, el Arte, la

Cultura y la Educación.

Conformamos una ciudad que mantiene el abanico de diversidad de inmigrantes y nativos, con sus

instituciones y los clubes de barrio, de jubilados, el trabajo, la producción, el comercio y la industrias y,

por sobre todo Avellaneda está Más viva que nunca. Nuestra administración municipal que estuvo a cargo

del actual Ministro de Hábitat Ing. Jorge Ferraresi, el actual Intendente Alejo Chonobroff y su Jefa de

Gabinete Magdalena Sierra, conforman un equipo junto a los trabajadores municipales, a docentes,

profesionales, intelectuales y artesanos; para que los vecinos sintamos orgullo de nuestra querida ciudad.

El Honorable Concejo Deliberante presidido por Hugo Barrueco y los distintos bloques políticos, aportan

a la convivencia democrática, y suman en su labor cotidiana soluciones que se reglamentan para una mejor calidad de vida. No quedamos ajenos a la coyuntura generada por las políticas neoliberales y la posterior pandemia que dejó secuelas sociales y económicas preocupantes, no obstante, tenemos el espíritu ancestral de mirar hacia el futuro. Queremos siempre generar espacios de participación con y para una comunidad organizada. Es por ello que este 170 aniversario lo festejaremos con el orgullo de saber que Avellaneda no baja los brazos, y que cada día con políticas inclusivas, seguiremos adelante porque merecemos ser una ciudad cada día mejor.