Brovida: “El diálogo es lo más importante entre el Estado y nuestro sector”

La presidenta de la Unión Industrial de Avellaneda, Nilda Brovida, festejó el diálogo que existe entre el “ecosistema industrial” del Partido y las autoridades gubernamentales, tanto en el plano nacional, provincial y municipal.

“El diálogo es lo más valioso entre el Estado y nuestro sector, principalmente para nosotros que somos un ecosistema industrial: desde hace unos años nuestros socios no son solo las industrias, sino también los comercios”, festejó la presidenta.

“Tenemos que trascender de las comisiones directivas. Por suerte no solo estoy yo sino que hay otras mujeres, pero fundamentalmente también un equipo de sub 45, jóvenes trabajando junto a los que ya no nos encuadramos como menores de 45 años. Somos la voz de las empresas asociadas y de muchas otras que esperamos que lo sean”, remarcó Brovida.

Con esas palabras, Brovida cerró el brindis virtual que la entidad que preside organizó en el mes de la Industria, que tuvo como invitados del gobierno provincial a Mariela Bembi -subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas-, y Ariel Aguilar, director provincial de Desarrollo Territorial y Pymes.

“Las empresas de Avellaneda son un ejemplo para la industria bonaerense. Una de las primeras que visitamos para ver cómo se volvía a la producción con los nuevos protocolos, fue acá en el Partido”, remarcó en su turno la subsecretaria bonaerense.

En representación de la Municipalidad, participó el secretario de Producción, Comercio y Ambiente, Lucas Giménez, quien ofreció su mirada del momento que atraviesa el sector productivo del partido.

“Tengo una relación con la UIAv de hace años. Después de la cantidad de cierres de industrias por crisis llegó la pandemia y se complicó más. Pero hoy la Industria está en un nivel superior: no hay empresa en Avellaneda que no esté comenzando a despegar”,aseguró Giménez.

El brindis, que contó con transmisión en vivo, comenzó con la bendición del asesor pastoral social de la diócesis Avellaneda – Lanús, Germán Vargas, quien remarcó la importancia del trabajo y su generación como eje fundamental de “un mundo cada día mejor”