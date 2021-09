Chascomús será sede de la 6ª edición del Festival Nacional de Cine Independiente

La propuesta retomará la modalidad presencial luego de que el año pasado debiera suspenderse por la pandemia. Este año el jurado estará integrado por Erica Rivas, Javier Van der Couter, Romina Escobar, Paula Carruega, Agustín Lostra y Agustina Claramonte.

El 18 y 19 de septiembre se desarrollará el VI Festival Nacional de Cine de Chascomús, un encuentro que propone una competencia en 5 categorías: largo y cortometraje de ficción, documental y animación y videoclip.

La propuesta retomará la modalidad presencial luego de que el año pasado debiera suspenderse por la pandemia. Continuando la tarea iniciada en 2015, este año el jurado estará integrado por Erica Rivas, Javier Van der Couter, Romina Escobar, Paula Carruega, Agustín Lostra y Agustina Claramonte.

Además de las proyecciones, habrá “Cine de trasnoche”, una clínica de videoclips y un taller de fotografía retrato con luz natural. También se realizarán proyecciones de cortos de animación en diversos barrios de la ciudad.

La idea del festival surgió porque “nos parecía injusto que no hubiera una pantalla de cine activa en la ciudad”, explicó Elías Pedernera al portal Entrelineas. “A Chascomús le cuesta mucho el cine porque nunca hubo o cuando hubo era caro o cuando no era caro, no era de calidad. Sin embargo, es una ciudad muy de teatro, porque siempre hubo esa rutina”, explicó. (InfoGEI) Mg