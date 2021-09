Chequeo a las afirmaciones realizadas por Cristina Fernández de Kirchner en su última carta pública

(Informe de Chequeado.com)

En esta nota se repasan algunas de las afirmaciones de la Vicepresidenta de la Nación en la carta pública que dirigió a la ciudadanía a través de su página oficial. Qué dicen los datos al respecto.

Sobre la inflación de 2015: “Era menos de la mitad que la actual”

VERDADERO

La Vicepresidenta indicó en su carta que “en el año 2015 perdimos las elecciones presidenciales en segunda vuelta y por escasa diferencia”, y aseguró que entonces el país tenía una inflación que “era menos de la mitad que la actual”.

La afirmación es verdadera: si se consideran las mediciones de inflación alternativas -teniendo en cuenta el “apagón estadístico” a raíz de la intervención del INDEC dispuesta por Fernández de Kirchner entre 2007 y 2015- la inflación interanual registrada en noviembre de 2015 -mes en el que se produjo el balotaje presidencial entre Mauricio Macri y Daniel Scioli- era del 23,9%, y completó el año con un promedio de 26,5%. Para este caso se consideró el IPC-9 Provincias.

Otros IPC alternativos aunque oficiales, como el de la Ciudad de Buenos Aires o el de la provincia de San Luis, informaban que la inflación interanual de noviembre de 2015 se ubicaba entre el 23,9% y el 25,4%. Estos índices fueron utilizados por la gestión de Cambiemos hasta que se finalizó en 2016 con la emergencia estadística dictada por el ex titular del INDEC, Jorge Todesca.

En tanto, el último informe publicado por el INDEC sostiene que la inflación interanual registrada en agosto último fue del 51,4%: es decir, más del doble que los datos disponibles para 2015. Por eso, es verdadero lo que dijo la vicepresidenta.

“[En 2015 la Argentina tenía] el mayor salario en dólares de Latinoamérica”

VERDADERO

En noviembre de 2015, la Argentina contaba con el mayor salario en dólares de la región (US$ 743), apenas por encima de los niveles registrados en Paraguay (US$ 726).

Como se explica en esta nota, existen múltiples formas de medir los salarios entre diferentes países. La más convencional consiste en comparar remuneraciones en dólares corrientes (esto es, dividiendo el salario mínimo en la moneda local de cada país por el tipo de cambio). Sin embargo, esta medición, si bien es la más fácil de calcular, presenta el problema de que no tiene en cuenta que un dólar no compra lo mismo en distintos lugares.

Para resolver este desequilibrio se utiliza la medición de “paridad de poder adquisitivo” (PPA), que contempla las diferencias en los niveles de precios que existen entre los países. Los datos para elaborar este índice los genera el Banco Mundial.

Si se tiene en cuenta esta variable, el salario mínimo de la Argentina en noviembre de 2015 era el más alto de la región, con un equivalente a US$ 743 mensuales. Le seguían Paraguay (US$ 726), Ecuador (US$ 585), Chile (US$ 522) y Colombia (US$ 505). Así, lo que dijo Fernández de Kirchner es verdadero.

“[Durante mis 2 mandatos] soportamos corridas cambiarias permanentes -con muchas menos reservas en el Banco Central que en la actualidad”

ENGAÑOSO

Según el último informe del Banco Central (BCRA), al 15 de septiembre último la Argentina contaba con US$ 45.600 millones en reservas internacionales. En noviembre de 2015, ese número ascendía a US$ 25 mil millones.

Sin embargo, como se explica en esta nota, en este cálculo se incluyen distintos montos que no son directamente del Estado, como, por ejemplo, el porcentaje de los depósitos en dólares de las personas que los bancos tienen que mantener como encajes (es decir, sin usar, por si sus dueños los requieren).

Es por ello que distintos especialistas recomiendan para realizar este tipo de análisis considerar el nivel de reservas “netas”, que son las divisas en billete que el Banco Central tiene con libre disponibilidad.

Un informe de la consultora PxQ -dirigida por Emmanuel Álvarez Agis, secretario de Política Económica durante el gobierno de Fernández de Kirchner-, define a las reservas netas como aquellas “que el Banco Central podía efectivamente utilizar, la cantidad de reservas netas de los depósitos en dólares del sector privado y el Swap de China, por ser este último un instrumento de crédito de corto plazo (es decir, si el Banco Central usa esos dólares, debe devolverlos a los 365 días)”.

El trabajo de la consultora muestra que en la actualidad el Banco Central cuenta con US$ 8.356 millones de reservas netas, y lo compara con las disponibles en los años en los que se celebraron elecciones durante la Presidencia de Fernández de Kirchner. Así, muestra que en 2009 había US$ 38 mil millones de reservas netas; en 2011, US$ 42.200 millones; en 2013, US$ 34.500 millones; y en 2015, US$ 19.900 millones.

Por lo tanto, lo que dijo la Vicepresidenta es engañoso. Su afirmación coincide con los datos oficiales de reservas totales, pero si se tienen en cuenta las “reservas netas” que había en las corridas cambiarias ocurridas durante los años electorales de sus 2 mandatos el Banco Central tenía más dólares en esos años que en la actualidad.

“A agosto de este año, a 4 meses de terminar el año y faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado ejecutado en este año era del 2,1% del PBI”

VERDADERO

Consultado por Chequeado, Ariel Barraud, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), señaló que con su frase Fernández de Kirchner se refirió al déficit primario -que no contempla el pago de intereses de deuda- de la Administración Nacional, que no incluye a las empresas públicas, los fondos fiduciarios o las universidades, entre otros organismos.

De acuerdo con este análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional, el déficit primario de los primeros 8 meses del año fue de $ 776.086 millones, lo que representa el 2,1% del PBI informado por el INDEC para el primer trimestre de 2021 -último dato oficial-.

Si se consideran las proyecciones del PBI para 2021 establecidas por el Gobierno en el Presupuesto 2022 ($ 43 billones), el déficit de la Administración Nacional de agosto se reduce a 1,8%, una cifra incluso más baja a la mencionada por la vicepresidenta.

En tanto, si se tiene en cuenta a todo el Sector Público Nacional -que incluye a la Administración Nacional, las empresas del Estado y otros entes públicos- el último dato informado por el Ministerio de Economía de la Nación indica que el déficit primario de julio fue de $ 306.668 millones, el 0,7% del PBI.

Por lo tanto, tomando las 2 mediciones de déficit primario, la afirmación de Fernández de Kirchner es verdadera.