Cinco policías comiendo medialunas en la garita, mientras robaban a adolescentes en el parque Área X

Por Facundo Medina

Un patrullero vacío estacionado en la puerta de la base de Policial local del parque Área X, en Avellaneda, y en el interior de ésta cinco policías femeninas charlando y riendo mientras comían medialunas y jugaban con un caniche toy blanco. En frente -sí, cruzando la calle a unos 30 metros en pleno parque- tres delincuentes golpeaban y robaban los celulares a una pareja de adolescentes. Todo al mismo tiempo, en el mismo lugar y en contexto con lo que ocurre todos los días en este espacio de deportes y recreación.

Área X es un gran parque abierto a la comunidad que cuenta con canchas de fútbol, básquet, hockey, rugby, fútbol, tenis, pistas de patinaje y skate, en un espacio parquizado y delicadamente cuidado por la gestión municipal que se construyó en lo que fuera un viejo descampado y basural ubicado entre el Barrio Güemes, el Shopping Alto Avellaneda y las canchas de Racing e Independiente.

En el lugar funciona -en realidad hay, o está ahí nomás- el destacamento base de la Policía Local, muy a pesar de la cual los robos a vecinos y vecinas que se acercan a disfrutar del lugar son constantes y crecen día a día.



El sábado 29 de enero a las 15:30 hs., mientras cientos de personas disfrutaban de la hermosa tarde, ocurrió un hecho casi común en el parque: dos adolescentes sentados charlando fueron abordados por tres hombres que los golpearon y les robaron un celular y un skate. Una postal cotidiana que está vez me toca relatar en primera persona, porque asaltaron a mi hija.



Me acerqué a la garita. En la puerta había un patrullero estacionado sin ocupantes. Dentro de la garita cinco mujeres policías compartían una caja de medialunas Atalaya y jugaban con un caniche blanco entre risas y buena onda. Ante mis reclamos sobre cómo podía ser posible que estén robando en la propia cara de la policía y haya cinco funcionarias de seguridad charlando abajo del aire acondicionado mientras asaltaban a los vecinos, quien se presentó como encargada del lugar, de apellido Giménez, manifestó que no tiene personal caminante, que ella no puede salir de la garita porque si lo hace la sancionan, que pidió muchas veces al comando central en calle Onsari que envíen personal y no lo hacen, que todos los días pasan robos así y ellas no pueden ni siquiera asistir a las víctimas porque no se lo permiten, que se trata de una ZONA LIBERADA -sí, eso me dijo a mi, un vecino más que se vio afectado por su inoperancia, la titular del lugar- y que la garita sólo está para recibir novedades «pero no puede actuar».



¿Para qué hay un puesto de control policial si solo puede cuidarse a sí mismo y no a los vecinos?, pregunté. “No tengo personal, no puedo hacer nada”, fue la respuesta de Giménez.

¿Entonces cómo es que hay cinco policías acá adentro y un patrullero parado en la puerta, no avisa el ABL (sistema de geolocalización) que hay un móvil que no está patrullando?, insistí. “Nosotras avisamos que paramos a comer”, me respondió quien manejaba el móvil y me explicaron que ella y su compañera no eran de esa jurisdicción, sino que estaban afectadas al parque La Estación, del otro lado de la avenida Güemes a pocas cuadras de ahí y que sólo pasaron por ahí a almorzar -recordemos que el menú eran medialunas de manteca-. O sea que no solo no estaba en su jurisdicción sino que estaba en otra en dónde no podía actuar. ¿Qué hacía ahí entonces? ¿Cómo piensan que puede mejorar así la seguridad?



Otra de las oficiales tuvo una idea muy utilizada por efectivos policiales a la hora de desestimar denuncias: “Señor los chicos también pueden estar mintiendo”. ¡Reunión de «taper» en la garita de seguridad y quien miente es la víctima!



Yo también le dejé una idea a Giménez, la titular de la garita: “señora si tiene pocos recursos debe ser más creativa, ponga la silla contra la ventana y mire para afuera”.