Con trece meses en auge, la industria ya recuperó 33 mil empleos formales.

En julio del año 2021, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) presentó un aumento del 13,0% con respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, el índice de la serie desestacionalizada mostró un retroceso de 2,6% con relación al mes anterior, similarmente, el índice serie tendencia-ciclo experimentó una caída de 0,2% con respecto a mayo.



A nivel sectorial, las divisiones que registraron en el séptimo mes del corriente año un nivel de producción mayor al experimentado en julio del año 2019 fueron Maquinaria y equipo, Sustancias y productos químicos, Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes y Productos minerales no metálicos con 27,0%, 24,8%, 17,0% y 10,5% respectivamente.



Por su parte, Alimentos y bebidas (1,4%), Productos de caucho y plástico (2,3%), Madera, papel, edición e impresión (4,7%) y Otro equipo de transporte (6,6%) computaron incrementos más moderados. Por último, los sectores que presentaron bajas con respecto a lo producido en el séptimo mes del año 2019 fueron Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras, Productos textiles, Productos de tabaco y Otro equipos, aparatos e instrumentos con 10,5%, 9,3% y 8,5% y 3,2% respectivamente.



En junio del corriente año, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 64,9%, el nivel más elevado desde mayo del año 2018.







El Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) arrojó para julio del año 2021 una expansión de 19,8% con respecto al mismo mes del año pasado. Asimismo, el índice de la serie desestacionalizada presentó una suba de 2,1% respecto al mes anterior.



En julio del corriente año, los insumos para la construcción presentaron subas con respecto al séptimo mes del año 2019. Los mayores aumentos se registraron en Ladrillo huecos, Artículos sanitarios de cerámica, Placas de yeso y Hierro redondo y aceros para la construcción con 30,8%, 22,4%, 17,0% y 15,7% respectivamente.



En agosto del corriente año, el índice Construya, que es elaborado por las 12 empresas líderes del sector mostró un incremento interanual de 11,3%. Análogamente, la actividad retrocedió 2,5% con respecto al mes anterior. Por último, el acumulado de los primeros ocho meses registró un aumento de 44,1% con relación al mismo período del año pasado y de 18,9% frente a 2019.



Según datos de la Asociación de Fabricantes de Cementos Portland (AFCP), en agosto del año 2021 el consumo de cemento ascendió a 1.083.914 toneladas, lo que significó un aumento en términos interanuales de 18,2% y alcanzó el duodécimo mes consecutivo de crecimiento del consumo de cemento. A su vez, el acumulado de los primeros ocho meses del año 2021 se ubicó en 7.592.274 toneladas y presentó una suba de 36,4% con respecto al mismo

período del año pasado.





En agosto del año 2021, la producción de automóviles alcanzó las 38.362 unidades, lo que implicó una expansión interanual de 48,5%. A su vez, la producción en agosto se expandió un 20,1% con respecto al mes anterior. En los primeros ocho meses del año la fabricación de automóviles se incrementó un 97,5% en relación con el mismo período del año pasado y un 23,5% con respecto al año 2019.



En agosto del año 2021 el patentamiento de vehículos creció un 1,8% interanual. En total se vendieron 31.167 vehículos (tanto livianos, comerciales como pesados).



En julio del año 2021, la producción de acero crudo se expandió con relación a igual mes del año pasado un 32,2%. De igual forma, la producción de acero crudo alcanzó las 430.100 toneladas y registró una suba de 7,4% con respecto al mes anterior.



En julio del año 2021, la actividad metalúrgica se expandió interanualmente un 15,7%. Asimismo, la producción avanzó un 5,5% con respecto a junio y acumula un incremento de 24,6% en los primeros siete meses del año.





En el séptimo mes del año 2021, el IPIP (Índice de Producción Industrial Pyme) que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se expandió en términos interanuales un 36,3%, a su vez, en comparación a julio del año 2019 aumentó un 17,9% De igual modo, la producción industrial pyme creció un 3,8% con respecto al mes anterior. Por último, en los primeros siete meses del año 2021 la industria manufacturera pyme acumula un incremento de 25,7% con respecto al mismo período del año 2020, sin embargo, se encuentra un 2,3% por debajo de lo registrado en enero-julio del año 2019.



En julio del corriente año, 10 rubros de los 11 relevados por CAME mostraron aumentos en comparación con el mismo mes del año 2019. Los sectores que registraron mayores subas fueron Productos metálicos, maquinaria y equipo, Caucho y plástico, Máquinas y aparatos eléctricos e informática y Papel, cartón, edición e impresión con 34,0%, 33,5%, 26,7% y 26,3% respectivamente. Por su parte, el rubro que presentó un nivel de producción inferior a julio del año 2019 fue Calzado y marroquinería (19,7%).



La utilización de la capacidad instalada de las pymes en el mes de julio del año 2021 ascendió a 67,9%, un nivel superior de 10,5 pp con respecto al registrado en el mismo mes del año 2019.

