Diario La Calle cumple su 75 aniversario. Nuestras «Bodas de Brillantes»

Hace 75 años, Don Adrián Alciro Santos, tomó la determinación de crear el Diario La Calle como órgano independiente, luego de los grandes cambios sociales que se vivían en el país, y en medio de dos grandes rotativos, «La Libertad» de clara tendencia radical y «La Opinión», de total identidad conservadora, lo que implicaba un desafío de alto riesgo económico para lograr que estas páginas se fueran consolidando en la sociedad.



Fue desde su comienzo una tribuna de esclarecimiento, de docencia, ofreciendo las páginas como la voz del pueblo, ejerciendo un rol protagónico para el fortalecimiento real de una democracia.

Durante años, las libertades fueron extremadamente vulnerables por las dictaduras militares,verdaderos regímenes despóticos con el periodismo libre, en especial el lugareño,cuyos medios fueron blanco de autoritarismo y no supieron sostener y fortalecer a las páginas independientes, sino que acompañaron dictaduas y ejercieron cargos en intervenciones militares, como la del coronel Raúl Rojo, luego de la caída del peronismo ejerciendo secretarías cuando dejaron sus bancas en el HCD y luego del último golpe militar de 1976, el comisionado municipal coronel Sarobe, posiblemente muy molesto por la línea independiente del este diario, desde La Tablada mandó las tropas a la redacción, y luego a nuestros talleres que funcionaban en la parte trasera de la casa donde vivía mi familia. Llegaron con armas en mano, recorrieron todos los rincones del taller y no contentos con ésto, intimidaron a mi madre, mis hermanos, mi mujer y mis hijas. Luego de constatar que nada «raro» habían encontrado, se retiraron.



Lo que nunca lograron fue el sometimiento de nuestras páginas, frente a nuestra libertad de ser una voz libre al servicio del pueblo, y seguimos manteniendo una línea como expresión genuina de la ciudadanía. Pero es ése el estilo de los autoritarios, que descargan sobre las prensa local o regional las responsabilidades de su propio fracaso, tal cual como lo hacen algunos sectores en la actualidad.



La confianza depositada en estos 75 años de aparición regular, no solo nos fue fortaleciendo cada vez más, y por ello sobrevivimos frente acciones de las dictaduras,como en plena pandemia, hace que dejemos un poco de lado los sinsabores de años aciagos donde soportamos numerosas agresiones, intolerancia oficial de gobiernos despóticos, que intentaron minar nuestras bases económicas para acallar nuestra páginas por denuncias sobre violaciones al poder ciudadano y pese a sus presiones, no lograron vencer la conciencia ciudadana que nos acompañó como suscriptores y avisadores con lo cual fracasaron y de nada sirvieron operaciones desde algunos sectores del poder de turno en tanto años adversos que nos tocó vivir.



Agradecemos a todos los que se pusieron la camiseta de La Calle pues que sin ellos hubiese sido imposible llegar a estos 75 años de vida ininterrumpida, y el único medio que llegó a sobrellevar tantos años como una voz libre al servicio del ciudadano.

En estas circunstancias le garantizamos que estaremos siempre informando con objetividad, como un aporte a la grandeza de la democracia.

Néstor Luis Santos