El Defensor del Pueblo preocupado por la recreación de escenas de «Los juegos del Calamar» en el Alto Avellaneda

El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, ante denuncias recibidas por vecinos y medios de prensa locales, que incluían videos que demostraban que en el patio de comidas del “Alto Avellaneda” se recreaba una escena de la famosa serie “Los Juegos del Calamar”, se dirigió a las autoridades del predio comercial y les recomendó que, en pos de la salud de los niños y niñas que se acercan al patio de comidas a diario, ese juego sea reemplazado o adaptado a otro que no se identifique con la serie mencionada.

En declaraciones a la prensa, García aclaró que no se opone a la expansión comercial, y entiende que, como consecuencia de la pandemia, es una de las actividades más golpeadas económicamente y apoya las aperturas, «pero en este caso, sugiero que se haga utilizando medios que no inciten a la violencia.».

Nota presentada

Avellaneda, 27 de octubre de 2021

Sra. Gerente de

Alto Avellaneda Shopping

Presente

Me dirijo a Ud., en mi carácter de Defensor del Pueblo del Partido de Avellaneda, habiendo tomado conocimiento que en el patio de comidas del centro de compras que Ud. lidera, se recrea una escena de la famosa serie “Los Juegos del Calamar”

Así es que si nos acercamos al patio de comidas, podemos ver una muñeca de gran tamaño, niños y niñas corriendo alrededor de ella, mientras se escucha por los parlantes la canción que dice “jugaremos muévete luz verde” y personas vestidas con overoles rojos y su cara tapadas con máscaras con figuras geométricas, que “apuntan” con su dedo al niño o niña que continúa jugando o debe dejar de hacerlo porque se movió cuando no debía hacerlo.

Claramente la escena descripta nos lleva a unos de los juegos de la famosa serie “Los Juegos del Calamar”.



Ahora bien, esta serie, fue calificada para mayores de 16 años, teniendo en cuenta las escenas de violencia que se desarrollan en ella. Entre esas escenas violentas se encuentra la del juego descripto unos párrafos más arriba.

Si tenemos en cuenta que en ésta serie un juego inocente se termina convirtiendo en una escena de asesinatos masivos y la violencia que ello genera, y se tiene en cuenta además que los niños a los que se ve jugando son pequeños y no tienen, quizás, la posibilidad de discernir aún entre lo que está bien y lo que está mal.

A todo esto le sumamos la cuota de violencia que conlleva la serie ya que presenta una estética e imágenes muy llamativas para los ojos de un niño, logrando que se normalice la violencia.

Entendemos que el «peligro» de llevar una ficción a una realidad, de estas características es que lo cotidiano, lo familiar, los juegos, se mezclan con lo diferente, que es la violencia, hasta el punto que ambas se convierten en una misma cosa, lo que, trasladado a lo visto en el patio de comidas se convierte en «escenas preocupantes”.

Es por lo manifestado que le recomiendo que, en pos de la salud de los niños y niñas que se acercan al patio de comidas a diario, ese juego sea reemplazado o adaptado a otro que no se identifique con la serie ya tantas veces mencionada.

Quiero dejar en claro que no me opongo a la expansión comercial. Entiendo que, como consecuencia de la pandemia, es una de las actividades mas golpeadas económicamente y apoyo las aperturas, pero en este caso sugiero que se haga utilizando medios que no inciten a la violencia.

Sin mas la saludo atte.

Daniel García

Defensor del Pueblo de Avellaneda