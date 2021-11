El Gobierno buscará congelar el precio de los medicamentos

Roberto Feletti, Secretario de Comercio Interior, adelantó que buscará regular el precio de los medicamentos y afirmó que mantendrá reuniones con la titular del PAMI, Luana Volnovich, este martes, y el miércoles con la ministra de Salud Carla Vizzotti, para evaluar la ejecución de la medida.

«No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado. No puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado. Nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata, pero esto es así», aseguró Feletti y explicó que

El funcionario sostuvo en declaraciones a Futurock FM que «no hay política de ingresos que se sostenga si en los consumos esenciales hay apropiaciones indebidas. Nadie dice que las empresas no tienen que ganar. Pero todos sabemos que a los monopolios, si no se los regula, ajustan por precio y no por cantidad».

Además, Feletti afirmó que «el consumo de la Argentina no puede quedar encorsetado a los planes de negocios de 30 o 40 empresas. Esto también hay que ponerlo en discusión».

Luego del congelamiento de más de 1400 productos de la canasta básica y el enfrentamiento con las empresas alimenticias, el Secretario de Comercio Interior enfrenta otro de los sectores más poderosos y más concentrados de la economía: los laboratorios.

Al respecto, el economista Leo Anzalone explicó que «el contexto que hay que darle, es que, en lo que va del año, mientras la inflación es del 37%, la canasta de los medicamentos más vendidos creció en un 45%, ya el año pasado los medicamentos más usados habían aumentado el 46,1%» y expresó que «no deberían existir consumos esenciales para las familias, en las cuales el estado no ejerza ningún tipo de regulación.

Leo Anzalone, economista y dirigente de Ser.

Consultado por el Diario La Calle, Anzalone manifestó que «es importante tener un rol de control y que el Estado pacte con las farmacéuticas y se pongan de acuerdo en cuáles son aquellos medicamentos que más preponderancia tienen en la canasta y puedan retrotraer los precios», y enfatizó: «este tipo de acuerdos da resultados, al menos en el corto plazo, hemos visto cómo en sólo15 días de la puesta en marcha del congelamiento que anunció Feletti los precios de los 1400 productos, que están en Precios Cuidados, han descendido en torno al 7% y es esperable que en el caso de los medicamentos suceda lo mismo».

Para finalizar, el economista consideró que «es una medida muy buena y muy necesaria para seguir apuntalando el crecimiento».