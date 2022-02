El saldo positivo del comercio exterior en el año 2021 fue el segundo mejor de la década.

En diciembre del año 2021, el saldo comercial alcanzó los US$ 371 millones. Por lo mismo, las exportaciones se ubicaron en US$ 6.587 millones, por su parte, las importaciones computaron US$ 6.216 millones.



En el duodécimo mes del año 2021, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) se incrementó un 71,8% interanual y registró un monto de US$ 12.803 millones. De igual modo, la balanza comercial en los doce meses del año 2021 computó un superávit comercial de US$ 14.750 millones.



En los doce meses del año 2021, las exportaciones alcanzaron los US$ 77.934 millones. Asimismo, el intercambio comercial ascendió a US$ 141.118 millones.



En diciembre del año 2021, las exportaciones se expandieron en términos interanuales un 85,9% a causa principalmente de un aumento en los precios del 26,9% y de las cantidades de un 46,6%.





En el duodécimo mes del año pasado, las exportaciones en términos desestacionalizados avanzaron un 7,5% en relación con el mes anterior. Asimismo, la tendencia ciclo se contrajo un 1,0% con respecto al mes de noviembre del año 2021, lo que implicó una tendencia negativa en la trayectoria de las ventas externas del país.



En el mes de diciembre del año 2021, las exportaciones de los principales rubros se expandieron de manera considerable en términos interanuales. Las MOA y las MOI aumentaron un 113,1% y 47,5% respectivamente, por su parte, los PP incrementaron sus ventas al exterior un 139,1%. Análogamente, los CyE avanzaron un 37,8%.



La suba de 47,5% de las exportaciones de las MOI se explican por el avance del 24,0% de las cantidades y de los precios en 17,4% con respecto a igual mes del año anterior. La expansión del 113,1% de las MOA resultó debido al aumento de los precios del 19,1% y de las cantidades un 79,8%. Por lo mismo, el incremento del 139,1% de los PP se debe por el crecimiento del 31,9% de los precios y del 79,7% de las cantidades. Por último, el crecimiento del 37,8% de los CyE se debe principalmente a la expansión del 74,5% de los precios, ya que cantidades retrocedieron un 16,1%.



En diciembre del año 2021, las MOI alcanzaron los US$ 1.917 millones. Por su parte, las MOA se ubicaron en US$ 2.340 millones y los PP en US$ 1.772 millones. Por último, el monto de las ventas externas de CyE ascendieron a US$ 558 millones.



En los doce meses del año 2021, los mayores socios comerciales del país fueron Brasil, China y Estados Unidos. Las exportaciones a la mayor economía de Sudamérica se incrementaron un 48,3% en términos interanuales y alcanzaron los US$ 11.777millones. Por su parte, las ventas externas a China registraron un aumento de 16,7% y sumaron US$ 6.299 millones. Por último, las exportaciones a Estados Unidos se expandieron un 51,0% y se ubicaron en US$ 4.999 millones.



En diciembre del año 2021, las importaciones se incrementaron un 59,1% con respecto al mismo mes del año pasado y alcanzaron los US$ 6.216 millones. La suba de las importaciones se explica principalmente por un aumento de las cantidades del 31,5% y en los precios de 20,9%.



La mayor actividad económica y el bajo nivel registrado en diciembre del año 2020 debido a las medidas adoptadas por el gobierno nacional a fin de bajar la velocidad de los contagios por coronavirus resultan ser la causa del aumento del 59,1%.



La recuperación de la actividad económica demandó un mayor nivel de bienes importados, por ello, en términos desestacionalizados, las importaciones se expandieron un 13,4% con respecto al mes anterior, por su parte, la tendencia ciclo avanzó un 1,9% con respecto al mes de noviembre del año 2021.





En diciembre del año 2021, se observa que a excepción de vehículos automotores de pasajeros (VA), el resto se expandió en términos interanuales como consecuencia del bajo nivel de actividad registrado en diciembre del año 2020. Por ello, PyA se incrementó un 43,2% a causa de un aumento de las cantidades del 37,5% y de los precios de un 4,0%. Por su parte, los BK computaron un avance en términos interanuales de 45,5% debido a una suba de 37,6% en las cantidades y de los precios de un 5,7%.



De igual modo, los BI se expandieron un 60,9%, como consecuencia de un aumento de los precios de 36,2% y de las cantidades un 17,7%. Por último, los BC presentaron un incremento de 40,0%, producto de un ascenso de 32,3% de las cantidades y de los precios de 5,7%.



Vale remarcar, el comportamiento de los Vehículos automotores de pasajeros (VA), que retrocedió un 27,8% en términos interanuales debido principalmente a una baja en las cantidades de 27,2%, ya que los precios experimentaron una caída de 0,6%. En contraposición, Combustibles y lubricantes básicos y elaborados (CyL) aumentaron un 391,7% a causa de un incremento en los precios de 58,4% y de las cantidades de 212,6%.



En diciembre del año 2021, los BI alcanzaron los US$ 2.291 millones. Por su parte, las PyA se ubicaron en US$ 1.127 millones y los BK en US$ 1.168 millones. Por último, el monto de las compras externas de BC ascendieron a US$ 739 millones.

