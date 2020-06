El Secretario de Educación de Lanús dio positivo por coronavirus

Damián Sala, Secretario de Educación, Empleo y Deportes, de la municipalidad de Lanún dio positivo por COVID- 19, al haber estado en contacto con una trabajadora que previamente había dado positivo. Se encuentra aislado en su domicilio en buen estado de salud.

En su cuenta de Twitter, Sala confirmó la noticia: “En los últimos días empecé a tener algunos síntomas compatibles con la enfermedad y el equipo de Salud del municipio me realizó un hisopado, siguiendo el protocolo sanitario, y hoy me confirmaron el diagnóstico. Me encuentro muy bien y cumpliendo con todo lo que indica el protocolo”, expresó.

“Quiero llevar tranquilidad a toda la comunidad educativa del municipio, porque por suerte, no estuve en contacto con ninguna escuela en estas últimas semanas. Con la única persona que tuve contacto estrecho estos últimos días es con mi mujer, Leticia, quien también está aislada ahora”, señaló.

Al día de ayer, Lanús tenía 217 casos positivos de coronavirus, de los cuales 41 ya habían sido dados de alta y tres fallecieron.