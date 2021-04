«El sistema de salud se ha relajado». Profesionales de la salud consideran ofensivo el mensaje del Presidente

El presidente Alberto Fernández aseguró en su mensaje a la población de este miércoles, que «el sistema de salud se ha relajado en el último tiempo, por lo que en un momento donde el contagio de coronavirus estaba disminuyendo, abrieron sus puertas para atender otras necesidades quirúrgicas y se utilizaron camas que hoy pueden ser muy necesarias para atender» los casos de Covid-19.

Los profesionales de la salud no tardaron en responder enérgicamente a lo que consideran una acusación y una injusticia. Y las redes estallaron en palabras llenas de dolor pronunciadas por aquellos a los que no hace mucho escuchaban aplausos en su honor emanados de los balcones. El puntapié inicial lo dio el medico chaqueño Julio Picón a través de un extenso hilo en la red social Twitter: «Lo que no da más es la tolerancia del personal de salud, al que se le rinde homenajes vacíos y se le nombra esencial, pero se lo sigue humillando».

Mensajes llegados a La Calle

Considero el mensaje del Presidente totalmente ofensivo, jamás un mensaje de un presidente me causó tanta angustia como éste, parecería que la gente que tiene algún sistema médico privado no tiene derecho a curar sus dolencias… Mi hospital es público y tenemos 100% de ocupación porque tenemos patologías estacionales y porque hace más de un año se habían postergado cirugías y tratamientos que los chicos necesitan y ahora ya tenemos 4 salas cerradas completas por Covid… Y tenemos varios graves… (Médico del hospital Garrahan).

En los hospitales hay colapso de camas con menos personal que el año pasado porque estamos mal pagos y la gente no quiere pasar por la experiencia angustiante que pasaron…. Nuestro presidente no puede decir esto… No nos puede echar la culpa a nosotros… (Enfermera hospital Santojanni).

Hace casi un año y medio que no tengo un solo día que no esté resolviendo algo… a veces son las 12 de la noche y estamos reunidos con los demás de gestión para programar y solucionar cosas…. Estoy que exploto de la angustia que tengo… Somos el sector peor pago… (personal hospital Evita de Lanús).

Ya en CABA suspendieron las vacaciones otra vez… Hay gente que tuvo 0 vacaciones y trabaja vestido de astronauta las 24 hs., no tienen idea lo que es eso… Hay gente que enfermó gravemente y hay compañeros que se murieron!! Este mensaje me ofende y me causa un profundo dolor… (médica hospital Argerich).

marta portilla/diario La Calle