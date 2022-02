En Lanús, Grindetti y Bullrich visitaron un ex bunker narco

El intendente de Lanus, Néstor Grindetti recibió a la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, visitaron una casa recuperada del narco en 2018 y exigieron al gobierno retomar la política de lucha contra el narcotráfico. “Los narcos volvieron a los barrios más humildes y tenemos que arrancar de cero”, concluyó Grindetti.*

En 2018, la vivienda ubicada en Rodeau al 700 de Monte Chingolo, había sido recuperada tras una investigación judicial que culminó con la detención de cinco personas y el secuestro de 631 gramos de cocaína, más de 600 gramos de marihuana, 6 celulares, 1 balanza de precisión digital y más de 40 mil pesos en efectivo.

“Con Patricia (Bullrich) en nación y Cristian (Ritondo) en provincia, en nuestra primera gestión había un trabajo mancomunado de las fuerzas de seguridad a todo nivel y hemos logrado derribar 75 bunkers de droga en distintos barrios de Lanús, había una política decidida y comprometida de lucha contra el narcotráfico”, expresó Grindetti y agregó: “Hoy vemos falta de coordinación, no hay un plan serio y consistente en materia de seguridad, sumado a la suelta de delincuentes con la excusa del Covid, los narcos volvieron a los barrios más humildes y tenemos que arrancar de cero”.

A su turno Patricia Bullrich señaló que: “El Gobierno no entiende o no quieren entender la profundidad del problema, abandonó la lucha contra el narcotráfico, el combate al narcomenudeo, desmanteló el programa Barrios Seguros y fue retirando a las Fuerzas Federales. Ya no hay quien controle los territorios dominados por los narcos ni quien lleve seguridad a los vecinos”, subrayó Bullrich y agregó: “En nuestro gobierno trabajamos en conjunto, colaborando las fuerzas federales con las locales, sin distinción de color político, entendiendo que la lucha contra el narcotráfico debe ser frontal y permanente en cada rincón de la Argentina, apuntando al pequeño, mediano y el tráfico en gran escala, desde las fronteras, hasta en los barrios donde domina el narcomenudeo y la violencia. Es urgente la necesidad de retomar la lucha hacia una Argentina Sin Narcotráfico.”, cerró finalmente la titular del PRO nacional.

Más tarde, Bullrich y Grindetti recorrieron el polo gastronómico de Lanús Oeste, acompañados del jefe de gabinete lanusense, Diego Kravetz, el vicepresidente de la cámara de diputados bonaerense, Adrián Urreli, el diputado nacional, Gerardo Millman, la diputada provincial, Florencia Retamoso y el dirigente, Gustavo Ferragut.