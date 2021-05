Falleció el Director propietario de La Opinión de Pergamino, Hugo Apesteguía

A los 79 años, falleció el pasado jueves el director propietario del diario La Opinión, Hugo Eduardo Apesteguía, alguien muy conocido y querido en Pergamino por su compromiso con la ciudad, su capacidad creativa y por su presencia en causas solidarias. En los ´90 se le plantó al monopolio mediático que, mediante extorsión, quiso “comprarle” el Canal 4, que fundó en 1985.

Oriundo de Guerrico, localidad a la que nunca olvidó y de cuya escuela era padrino y colaborador, Apesteguía llegó a Pergamino siendo muy joven y rápidamente supo hacerse un lugar en el ámbito de los seguros, desde siempre se lo conoció por su capacidad de trabajo y por dedicarle largas horas a su actividad, con el tiempo se convirtió en uno de los empresarios más importantes de la ciudad.

En 1985 junto con un grupo de socios Hugo Apesteguía puso en marcha Canal 4: una de las primeras empresas de TV por cable del país, ofreciendo un servicio vanguardista y de gran calidad arriesgando en ello gran parte de un capital obtenido con mucho esfuerzo.

Según relata el portal El Pergaminense, el mismo solía contar lo difícil que había sido convencer a sus vecinos, que estaban acostumbrados a mirar dos canales rosarinos de TV a través de una antena instalada en el techo de sus casas, para que instalaran el servicio. Tanto fue así que tuvo que regalar los primeros abonos para poder convencer al público.

A finales de la década del ochenta el diario La Opinión era el medio gráfico más importante de la ciudad, tenía tirada y buenas ventas pero empresarialmente se encaminaba indefectiblemente hacia la bancarrota, fue entonces cuando Apesteguía, poniendo una vez más su prestigio personal y su capital en juego, adquirió el diario y encaró una reestucturación total que incluyó la modernización de las técnicas de impresión, lo cual significó en su momento una cuantiosa inversión y la conversión del matutino en una empresa moderna, tarea que le generó más de un dolor de cabeza pero que al final logró cumplir, convirtiéndolo en un diario moderno, con calidad periodística, compromiso con la ciudad y económicamente sustentable.

Soberanía informativa

A finales de la década del 90, cuando las empresas de cable habían crecido enormemente y algunas extendían sus tentáculos en el país, una muy poderosa estructura multimediática nacional quiso comprarle Canal 4. Apesteguía contaba siempre que le habían ofrecido una cifra millonaria en dólares, pero el empresario les respondió con una frase: «¿ustedes venderían uno de sus brazos?». Obviamente la venta no se concretó y los ofertantes se volvieron a la capital con los dólares en la valija, pero sin el prestigioso canal que tantas ganas tenían de adquirir.

Represalia

Sin embargo, la cuestión no quedó ahí. Según cuenta El Pergaminense, le consta ese medio, que fueron muchas las presiones y numerosas las ofertas que le hicieron, pero Hugo se mantuvo siempre firme en su idea de no vender y tuvo que afrontar una injusta represalia. Como castigo por no haber cedido a las presiones y por haber insistido en conservar su canal, la poderosa empresa de cable que pretendía quedarse con Canal 4le retiró la posibilidad de transmitir el fútbol y el automovilismo, dos de los caballitos de batalla de las cableras de aquel entonces, colocando a la empresa local en una situación difícil y ante un claro acto de competencia desleal. Muchos abonados se fueron entonces, pero Canal 4 siguió siendo pergaminense hasta el día de hoy.

Emprendedor serial

Esa audacia y ese pensar en Pergamino fueron lo que llevaron a Apesteguía a otra decisión arriesgada que fue la creación del Complejo La Opinión Plaza: el «shopping» como lo llaman los pergaminenses, una faraónica construcción que incluía locales gastronómicos y comercios de todo tipo, que incluían también la instalación de dos modernísimas salas de cine que aún hoy en día marcan una diferencia con otras ciudades de la zona. Pergamino se había quedado sin cines entre los ochenta y los noventa y a partir de la inauguración de Cinema Pergamino en 2000 la ciudad y la zona cuentan con un espacio de primer nivel con estrenos en simultáneo con el resto del país.

Solidario

Además, Hugo fue un amante del deporte y la cultura, disciplinas que no sólo practicó, sino que también ayudó desde sus medios y con su asistencia a fomentar; inclusive premiando y destacando a aquellos que sobresalían dentro de alguna actividad y colaborando con instituciones culturales de la ciudad. En sus medios, el deporte y la cultura tuvieron presencia permanente y destacada.