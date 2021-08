Fútbol femenino: homenaje a las pioneras y reconocimiento a las capitanas

La ministra Estela Díaz participó del acto realizado en el Estadio Único de La Plata “Diego Armando Maradona” en el marco del Día de las Futbolistas donde se realizó un homenaje a las pioneras del fútbol femenino, las jugadoras de la selección del año 71.

Luego del partido disputado entre Racing y Defensores de Belgrano, se inauguró el mural “Las Pioneras” que retrata a la selección femenina campeona del mundo. Estela Díaz destacó: “Este reconocimiento, que tardó 50 años en llegar, tiene tanta actualidad y tanto futuro, está colocando al fútbol femenino en el principal lugar, que es donde debe estar, como fútbol profesional”. Y agregó: “Falta mucho camino, sabemos que gran parte de las jugadoras tienen otros trabajos porque no les alcanza y que no les pagan a todas las jugadoras por eso no pueden dedicarse exclusivamente a esto. Hay un gran debate abierto en torno al deporte como inclusión, como derechos y como posibilidad de igualdad”.

El subsecretario de Deportes bonaerense Javier Lovera dijo: “Desde el día que asumimos venimos trabajando tres grandes ejes dentro de la gestión: uno es el género y la diversidad en el deporte, otro la niñez y otro es la incorporación de las personas con discapacidad. Los tres ejes de inclusión que creemos que son los más importantes para el desarrollo. Tenemos que trabajar fuertemente en el rol social que tiene para la integración humana el deporte, la construcción física e ir desarticulando todos esos prejuicios a lo largo del tiempo, ese es nuestro objetivo”.

Se entregaron placas de reconocimientos a las capitanas de Racing y Defensores de Belgrano y a las capitanas de los equipos de Gimnasia y San Lorenzo, partido que se disputó luego del acto.

Estuvo presente la directora nacional de Juventudes Macarena Sánchez, a quien se le entregó un reconocimiento por su trayectoria como futbolista profesional, jugadora de San Lorenzo de Almagro de la Primera División Femenina, quien se destaca por haber sido la primera futbolista en firmar un contrato profesional en el país.

Para finalizar el acto, se entregaron placas ilustradas en reconocimiento a las jugadoras pioneras, estuvieron presentes Gloria “Betty” García, María Esther “Pelusa” Ponce y Teresa Suárez. El 21 de agosto, se celebra el Día de las Futbolistas en homenaje a la presencia y los logros de las mujeres en una disciplina en la que han estado históricamente invisibilizadas. La fecha fue elegida en homenaje al partido en que la selección argentina femenina ganó por goleada por 4 -1 ante Inglaterra en el marco del Mundial de México 1971. Sin dinero, sin auspiciantes ni ropa, las jugadoras realizaron todo tipo de actividades para pagar el viaje y la estadía. Aquel encuentro fue un antes y un después para la selección femenina, se disputó en un estadio azteca colmado por 110 mil espectadores. La selección de fútbol femenino de 1971 estuvo integrado por: Ofelia Feito, María Ponce, Susana Lopreito, Maria Fiorelli, Marta Soler, Angélica Cardozo, Zunilda Troncoso, María Cáceres, Virginia Andrade, Betty García, Blanca Bruccoli, Elba Selva, Eva Lembessi, Marta Andrada, Virginia Cataneo, Zulma Gómez y Teresa Suárez.

El 11 de agosto pasado se anunció la transmisión del nuevo Torneo de Fútbol Femenino YPF por la pantalla de la Televisión Pública y DEPORTV. La ministra Estela Díaz acompañó al gobernador Axel Kicillof en la presentación del acuerdo entre YPF, Radio y Televisión Argentina, donde el gobierno provincial puso a disposición el Estadio “Diego Armando Maradona” para difundir el fútbol femenino.

Participaron de la jornada por el Ministerio la titular de la Unidad de Coordinación de Políticas Transversales Lidia Fernández, la directora provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos de las Violencias por Razones de Género Silvina Perugino y la directora provincial de Planificación y Gestión Comunicacional Lucía García Itzigsohn. Estuvo presente la directora de Juventudes de la Provincia Ayelén López.