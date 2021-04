Galeano presente en la memoria

Se cumplen seis años de la muerte del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano. Recordamos su trayectoria y obra.

Por Catalina Ávila

El 13 de abril de 2015 por la mañana, a sus 75 años, falleció en Montevideo Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo. Fue un gran pensador, hijo de los días y escritor de “los nadies”, autor de más de 45 obras, entre las que se encuentran “Las Venas abiertas de América Latina”, “Memorias del Fuego”, y “El fútbol a sol y sombra”. Su pluma despertó a generaciones enteras al pensamiento crítico sobre los cimientos de la sociedad en la que vivimos, a cuestionar la desigualdad social y a desnaturalizar las injusticias que se viven en todo el mundo.

“Nací el 3 de setiembre de 1940, mientras Hitler devoraba media Europa y el mundo no esperaba nada bueno”, dice su “Autobiografía completísima” -de apenas media página- publicada en “El cazador de historias”. Fue hijo de los cafés de Montevideo, “del tiempo cuando había tiempo para perder el tiempo”, según sus propias palabras en una entrevista que le realizaron en Televisión Española. En esos barcitos fue donde hizo sus primeras armas en el periodismo y la literatura, afilando sus oídos para contar las historias hasta entonces no escritas por nadie, las que no le interesaban a las grandes pantallas de televisión ni a los titulares sensacionalistas.

“Yo no soy de recibir consejos ni de darlos, pero cuando alguno se me arrima, un muchacho joven, preguntando por los secretos del oficio, le digo que yo no tengo ninguno salvo ese, ese secreto que me enseñaron los años y los cafés: que para no ser mudo hay que empezar por no ser sordo”, explicó alguna vez, revelando su más profunda norma a la hora de enfrentarse a la máquina de escribir.

Desde muy chico, y aunque empezó a trabajar siendo muy joven para ganarse la vida (fue obrero, mecanógrafo, cajero, entre otros oficios), publicó su primera caricatura en el diario El Sol, con apenas 14 años. Tempranamente, en 1960, también compartió la redacción del semanario político y cultural de izquierda Marcha con enormes escritores de la talla del uruguayo Mario Benedetti. Una época que se constituyó como su escuela en su incursión en el gran oficio del periodismo, al que le dedicó innumerables páginas. Fue también director del diario Época, y algunos años más tarde, después de ser perseguido por la dictadura uruguaya, fundó en Argentina la reconocida revista Crisis.

Este año también se cumple el 50 aniversario de uno de sus libros más legendarios: “Las venas abiertas de América Latina”. Tenía 31 años cuando escribió en tan solo 90 noches, esta obra traducida a 30 idiomas y con 20 ediciones, con la que ganó el Premio de la Casa de las Américas. En ella traza la historia de nuestro continente, desde la colonización hasta la década de los 70, y hoy continúa siendo una lectura indispensable para aquellos que intentan superar la ceguera obligatoria a la que permanentemente nos inducen los grandes medios y las redes sociales. Quizás una de las cuestiones fundamentales de esta obra es que no esconde, además, su intención de motivar a sus lectores a la acción para cambiar la sociedad en la que vivimos.

Así lo explica en su último párrafo: “Es mucha la podredumbre para arrojar al fondo del mar en el camino de reconstrucción de América Latina. Los despojados, los humillados, los malditos tienen, ellos sí, en sus manos, la tarea. La causa nacional latinoamericana es, ante todo, una causa social: para que América Latina pueda crecer de nuevo, habrá que empezar por derribar a sus dueños, país por país. Se abren tiempos de rebelión y de cambio. Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja, como un desafío candente, sobre las conciencias de los hombres”.

La popularización de “Venas…” estuvo directamente relacionada con la censura y la persecución al escritor por parte de los gobiernos de factos de Argentina, Uruguay y Chile. El acecho permanente y el peligro que corría su vida lo obligaron a exiliarse en España en 1976. Fue en ese entonces donde comenzó a publicar la trilogía “Memorias del Fuego”, sobre la que explicó: “Es la historia de las Américas en mil pequeñas historias, siempre intentaba asomarme a la historia grande a través de la historia chica, tratar de ver el universo por el ojo de la cerradura en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote y que no es capaz de valorar las pequeñas cosas de cada día, la vida cotidiana, y a las gentes anónimas”.

Terminada la dictadura dejó el exilio, y regresó a Uruguay, donde puso en pie el semanario Brecha, y continuó escribiendo. En 1989 vio la luz “Nosotros decimos No”, una antología de sus crónicas y reportajes periodísticos publicados entre 1963 y 1988, donde, entre otros, incluyó una entrevista a Juan Domingo Perón, en la que subrayó las incongruencias del peronismo. “Las contradicciones de Perón reflejan y agudizan las contradicciones del movimiento peronista, heterogéneo conglomerado donde se puede encontrar todo, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, de Cornejo Linares a Cooke”.

Con el paso del tiempo proliferaron sus “microrrelatos”, pequeñas y sencillas historias, como las de “El libro de los abrazos” (1989), “Espejos. Una historia universal” (2004) o “Los hijos de los días” (2011), solo para mencionar algunas. El formato elegido se correspondía con la sencillez de su pluma, lo acertado de sus palabras y lo palpable de sus ideas.

Su obra frecuentemente estuvo dedicada a quien consideraba “los nadies”: “Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada/ Que no son, aunque sean/ Que no hablan idiomas, sino dialectos/ Que no profesan religiones, sino supersticiones/ Que no hacen arte, sino artesanía/ Que no practican cultura, sino folklore/ Que no son seres humanos, sino recursos humanos/ Que no tiene cara, sino brazos/ Que no tienen nombre, sino número/ Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local/ Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”.

En ese sentido, son parte de su legado innumerables historias acerca de la vida cotidiana de las y los trabajadores, de su historia como clase, de sus preocupaciones infinitamente humanas. “La tarántula universal”, “Una enfermedad llamada trabajo” e “Historia de Maruja”, son solo algunos de los textos que hablan sobre ello y que denotan en cada línea una de las premisas fundamentales de Galeano, expresada en “El origen del mundo”: “Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles”.

Será por eso que los textos de Galeano no pierden actualidad, como no la pierde la necesidad de una mirada crítica sobre la sociedad, sobre las bases de la explotación cotidiana que viven millones en todo el mundo. Y porque si Galeano está en nuestra memoria, nuestro presente se enciende.