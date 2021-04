Ha trascendido…

… que luego de lo que se vivió en la interna radical de Avellaneda, con entripados que vienen de lejos, no se espera algo distinto si ahora se convocara a elecciones en el peronismo, donde hay varias tendencias, algunas hasta vinculadas al Pro.

… que por un lado están los que asisten a las reuniones del grupo que comanda el jefe político y comunal de Lanús, Néstor Grindetti (un macrista aliado de Vidal) y en sus filas se advirtió a ex concejales peronistas, entre ellos a una ex edil de raíces familiares claras como fueron los activos militantes que jugaron todas sus cartas con «Cacho Alvares. y ahora…



… que en los últimos días se sumaron a la congestión de tránsito en arterias centrales, los gigantes camiones que levantan bolsas de residuos. Un servicio muy valorado por la gente, pero deberían tomar muy en cuenta que no se pueden parar en el único carril de desplazamiento por el mal estacionamiento en ambas manos, como pasó en Lavalle, M. Acosta, en plena hora de movimiento de escuelas.



… que esto desató la ira del resto de los automovilistas que venían desde 25 de Mayo y Mitre, cortando la circulación en la Av. Mitre en una hora clave. Sería oportuno que se los instruyera de cómo deben comportarse ante calles atascadas y en horas pico.