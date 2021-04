Ha trascendido…

… que en el deambular político nunca hay que descartar a ciertos dirigentes que siempre nos sorprenden, como el caso del ex intendente de Avellaneda «Cacho» Alvarez -que para algunos ya había colgado los botines- y de golpe saltó al nivel nacional, acompañando al Ingeniero Jorge Ferraresi.

… que según las fuentes, desde el lunes de la semana pasada habría asumido como asesor en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce el ex intendente de esta ciudad, Jorge Ferraresi, donde manejaría las tareas vinculadas al Banco Hipotecario. ¿Qué me cuentan?.



… que con las funciones que asumió la semana pasada, «Cacho», que para algunos se había jubilado, ahora ya no juega en la comuna ni en la provincia, sino que está en primera, vale decir en el nivel nacional.



… que un tema que preocupa es que en ciertas confiterías o «cafés» de pleno centro, la gente imprudente no guarda distancia, dado que las sillas se chocan respaldo con respaldo y los controles no actúan en consecuencia. Una camioneta municipal que pasaba a las 18:15 hs. por 25 de Mayo y Av. Mitre y anteriormente por Sarmiento, se fue volando como si tuviera un cohete en el… ???