Ha trascendido…

… que hay todo tipo de versiones sobre posibles desplazamientos o cambios en el área de seguridad de la comuna, ya que no se dieron informes sobre si realmente existió y -de ser real- dar conocer a cargo de quién quedó el área que tanto preocupa a la gente ante la ola de inseguridad que se vive.



… que otro de los rumores que circularon, fue que el ex futbolista Hugo Lamadrid, que ocupaba la dirección del área de comunicación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, habría dejado el cargo (?) y su lugar lo habría ocupado el ex intendente de esta ciudad «Cacho» Alvarez, que ya cumplía funciones como asesor junto al ministro Jorge Ferraresi. (???)



… que frente a la ola de inseguridad y conociendo el peligro de circular por algunas zonas especiales donde actúan los delincuentes, que es justamente por donde transita la gente que va a trabajar, los motochorros actúan rápido y no se ven móviles temprano en las arterias claves, en especial desde las 6 o 7 de la mañana.



… que varios vecinos insisten en rearmar las Juntas Vecinales de Seguridad, para mantener contactos directos con los jefes policiales, para que sepan lo que pasa, dado que no se ven operativos claves, como se hacían en otros tiempos, con el aporte de datos que se suministraban.

