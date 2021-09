Ha trascendido…

… que ante la gran cantidad de convecinos que se movilizan en bicicletas para cumplir con sus obligaciones laborales o escolares y también para hacer sus compras y evitar el transporte público, sigue sin tener una respuesta oficial o de los ediles en el HCD sobre la construcción de las sendas especiales, la clásicas «bicisendas» en las principales avenidas.



… que en informes diarios, se dan detalles de muchos accidentes en la vía pública, en varios distritos donde no hay sendas especiales y en la mayoría de los casos los ciclistas terminan con graves lesiones y otros muertos. Los ciclistas que circulan por Avellaneda esperan una respuesta oficial.



… que si bien el tránsito aumentó en los últimos tiempos, su desplazamiento en todas las principales arterias de un distrito a otros se generan demoras, que en muchos casos se debe a semáforos que no están bien sincronizados y en ciertos cruces, el tiempo de los relojes de los semáforos son tan extensos que se forman colas de hasta 200 metros en cruces, no solo en el macrocentro, sino también en Sarandí (caso Independencia y Mujeres Argentinas), como en otros, causados por desconocer la realidad.

