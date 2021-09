Ha trascendido…

… que es irrisorio que en campaña, algunos dirigentes locales vendan pajaritos de colores, dado que luego en su desempeño en una banca o en puestos de responsabilidad no dicen ni «mu», cuando levantan las manos, como si esperasen que todo pase rápido y colorín colorado este cuento ha terminado…



… que un tema que espera respuesta y controles para su vigencia, es que se disponga o se haga respetar el diagrama sobre la circulación de camiones en la ciudad, que actualmente se desplazan por calles no aptas para esos niveles de tonelaje, y pasan frente a móviles y otros equipos oficiales sin que nadie reaccione, ¡No conocen el diagrama oficial, o es que no se les informó, por estar guardados en los cajones del olvido?



… que otro tema del que los dirigentes actuales y los precandidatos no mencionan, es el accionar de los muchachos «tuercas» que utilizan las avenidas como autódromo con el adicional de sus caños de escape de explosivos, que dan la sensación de escopetazos o tiros, y parece que los controles tienen sordera crónica, y la VTV. mira para el costado cuando da la habilitación para circular, tanto a motos como a autos etc.



… que sería bueno que vuelvan los «zorros grises», que por lo menos, sabían cuál era su función en las calles de la ciudad. (???)

