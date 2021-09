Ha trascendido…

… que según convecinos de un amplio radio de Wilde, en especial en las calles Méndez, Arredondo, Mansilla, entre otras, la situación de inseguridad es de gravedad, dado que los delincuentes no solo roban sino que agreden a las personas y esto es lo que enfurece a los residentes de la zona.



… que si bien han efectuado reclamos en todos los ordenes, lo que más les causó desconcierto y desilusión, fue que días pasados fueron a entregar una nota firmada por todo el barrio pidiendo seguridad y la gran novedad fue que en las dependencias de Seguridad del municipio no los atendieron aduciendo que tenían un «corte de luz». ¿Usted qué piensa?



… que una convecina afectada, señaló que es un barrio con familias que hace muchos años que residen allí y esta acción delictiva es de hace poco tiempo y las denuncias pidiendo fuerzas de seguridad u otros elementos para identificar a los delincuentes, no logran ser considerados. Algunos nuevos dirigentes electos en las Paso, tendrían programadas reuniones en la zona.



… que esto generó algunas buenas señales para los vecinos, frente a pedidos de seguridad que no son atendidos.

