Ha trascendido…

… que muchos futboleros de alma se quejan al tomar conocimiento que volverán a las canchas los «barras bravas». Los quejosos hombres del fútbol, deben entender que estos grupos o barras, son el sostén político de determinados dirigentes en los clubes. ¿La entienden?



… que a pesar de los cambios de gabinete y la confianza de los dirigentes del Frente de Todos, de que en noviembre el resultado será otro, la actitud triunfalista de Cambiemos no baja, y un señor de vieja raigambre PJ señaló: «cómo no se van a agrandar los macristas, si ellos confían que los votos obtenidos fueron de los laburantes en defensa de sus derechos, muy olvidados en varios entes oficiales. ???



… que a un grupo de convecinos afectados constantemente por la inseguridad en zonas de Wilde y Dominico que se acercaron al área de Seguridad de la comuna para pedir medidas urgentes, le respondieron: «junten 150 firmas y después vengan y veremos…» (???)



… que ante esta respuesta, uno le dijo al otro convecino: «si se me está quemando la casa y voy a los bomberos a pedir auxilio, me dirán que primero tengo de juntar 150 firmas, para que vengan a apagar el incendio?». ¡Agarrate Catalina!

