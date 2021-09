Ha trascendido…

… que una calificada fuente, señaló que el ex presidente del bloque de concejales del Frente de Todos de Avellaneda, Pablo Vera, renunció a la Dirección del Ministerio de Seguridad, donde estaba al frente de la lucha contra el narcotráfico, y se confirmó que vuelve a Avellaneda ya que su jefe político le habría encargado que se haga cargo de la campaña electoral.



… lo que no se pudo confirmar, es si al regresar, volverá a ocupar el cargo en una banca en el Concejo Deliberante, donde estaba con licencia. Es otra jugada política de gran impacto en el Frente de Todos.



… que cuando menos se esperaba, en el centenario partido radical, salió con los tapones de punta el ex presidente del comité central de Avellaneda, Luis Otero, haciendo varios cuestionamientos a la comuna, que no se escucharon de otros dirigentes que ejercen cargos deliberativos. Sin dudas se viene una interna sobre la interna con todo.



… que nadie se quedó sentado en la plaza mirando las estrellas, y la que salió a afianzar su vínculo electoral, fue la dirigente del Frente Renovador y candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Mónica Litza, que no solo se afianza para las elecciones de noviembre, sino que estaría con el motor en marcha para las elecciones generales donde también se eligen los intendentes. (?)

Compartir Pin 0 Compartir