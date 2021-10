Ha trascendido…

… que por lo que se aprecia, las elecciones de noviembre -que definirán si se modifica el resultado de las Paso y hay cambios sustanciales-, desató que se acentúen algunas internas, y esto podría despejar el escenario o acentuar los nubarrones que hoy preocupa a las principales fuerzas políticas.



… que por otras fuentes, se conoció que varios intendentes -no en el marco local donde el ferraresismo está muy consolidado-, el resto de lo intendentes -en especial de la tercera- intentarían asegurar una mayoría en los Concejos Deliberantes, ante algunos precandidatos de las minorías que sostienen que «no vamos a dejar pasar una». ¿A qué se refieren?



… que un tema que no se logra solucionar, es el de determinar controles de motos y algunos «chicos tuercas» que provocan irritantes ruidos con sus escapes libre y muchos con el anexo de explosiones como si fueran disparos de armas, lo que altera a la gente, que también deben considerar los funcionarios que son votantes en las generales de noviembre.



… que deberían sumar cuántas motos o coches son los que generan estos infernales ruidos, en especial en las Avenidas como Mitre, Belgrano, etc. y los cientos o miles de vecinos que están enojados al ver que el poder ejecutivo no hace nada, ¡Ojo con el voto castigo!!

